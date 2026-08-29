Trial
Toni Bou vol deixar diumenge gairebé enllestit el Mundial de TrialGP a França, on Àlex Canales defensarà el lideratge de Trial2
El pierenc té noranta punts de renda sobre el segona amb 200 en joc i el pilot de la Pobla de Claramunt només en manté dos de renda
Caors, al nord de Tolosa, rep aquest diumenge la primera prova del Mundial de trial després de l'aturada per vacances, una competició d'un sol dia, a Caors, al nord de Tolosa, a França, que pot deixar encara més enllestit el Mundial de Trial GP i que mantindrà viva la batalla en Trial2, amb presència anoienca en cadascuna de les lluites.
Toni Bou té noranta punts de renda al capdavant del campionat de la màxima categoria amb 200 en joc. Això vol dir que, si no passa res, i amb resultats més o menys normals, podria assegurar el seu quarantè títol el cap de setmana vinent a Zelhem, als Països Baixos. Fins ara, ha guanyat les vuit proves disputades i una altra motivació pot ser endur-se el títol amb tots els punts en joc.
Abans de la prova ha dit que "és una cursa molt especial per a mi, ja que fa dos anys hi vaig guanyar un Mundial. En l'aturada hem descansat i hem recuperat el físic. Crec que arribo en bones condicions a la recta final".
Per la seva banda, Canales (Montesa) té dos punts de renda sobre el britànic Harry Turner i quatre respecte del lleidatà Arnau Farré, tots dos amb Sherco. El quart classificat, el també britànic George Hemingway, és a onze i encara no ha llençat la tovallola. Canales no guanya des de la primera prova i vol oblidar el vuitè lloc en la segona cursa de l'última cita, a Gal·les.
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