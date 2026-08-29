Futbol sala
El Trofeu Les Codines es tenyeix de blaugrana en el debut del Covisa Manresa en la pretemporada (2-8)
El Barça Atlètic imposa la seva superior condició tècnica i la diferència de categoria per vèncer clarament un rival en construcció que tot just arrenca
El Covisa Manresa ha arrencat la pretemporada davant de la seva edició amb una derrota clara en la disputa de la 47a edició del Trofeu Les Codines contra un Barça Atlètic que, a part de ser de categoria superior, s'ha mostrat més rodat i ha imposat la seva tècnica. L'equip de Xavi Santaella, amb un parell de baixes a l'equip, les d'Eudald Ripollès i Pol Comes, s'ha avançat en el marcador, però ha vist de seguida com els blaugrana remuntaven i assolien una diferència al descans (1-4) que es doblaria a la represa.
La pressió per part de totes dues bandes s'ha mostrat en tota la seva intensitat a l'inici i, tot i que semblava que el Barça Atlètic havia entrat millor a l'enfrontament, amb un xut d'Akim Ràfols, ha estat el Covisa el que s'ha avançat. Una recuperació molt alta en la sortida rival ha permès Aaron cedir el gol fet a Pol López, qui ha rematat a porteria buida. Era un bon inici, però s'ha torçat de seguida quan un dels col·legiats ha indicat un penal del mateix Aaron a Jordi Sánchez en una acció en què la pilota semblava que ja es perdia pel lateral de l'àrea, sense perill. El mateix objecte de la infracció no ha tremolat i ha clavat l'empat per l'escaire esquerre de Terrats, que ha jugat tot el partit.
Ha estat la primera baula d'una remuntada exprés visitant. Un minut després, el pivot Gaizka, un maldecap per a Ambròs tot el partit, ha descarregat perquè Marcos anotés el segon del seu equip. I just a continuació, l'home amb més envergadura dels forans ha abandonar la zona de perill per trobar espai a la sortida d'un córner i ha etzibat un fort tret que ha significat l'1-3.
Tot i rebre dos gols, i d'un pal de Roger, el Covisa no s'ha enfonsat i, mentre li ha donat el físic, ha posat a prova Dennis en dues accions seguides d'Aaron i Hermosel, que el porter del Barça ha salvat. Però no n'ha tret partit i Roger, el far dels blaugrana durant tot el duel, ha anotat el quart després d'un robatori i un xut llunyà.
Més intensitat
El Covisa veia que calia posar intensitat per tal de curt-circuïtar el joc de l'oponent i els primers minuts han vist un parell d'entrades dures d'Ambròs, al qual han tret la groga, per marcar la línia, amb una enganxada inclosa amb el blaugrana Miquel que no ha anat a més. Però malgrat aquesta declaració d'intencions, el Barça seguia aprofitant les seves ocasions i Akim Ràfols ha anotat el cinquè després d'un servei precipitat de Terrats.
El joc s'ha tranquil·litzat, tot i que els locals s'han tornat a esverar molt quan els col·legiats no han estimat convenient indicar una clara falta a Asís. En el contraatac, Falomí ha culminat una nova combinació, tot sol, per fer el sisè. En aquest moment sí que el partit ha quedat més estancat, sense que semblés que cap dels dos equips volgués exposar gaire. En tot cas, les transicions del Barça Atlètic eren més perilloses i Roger, una altra vegada, n'ha conduït una. Guti ha errat en primera instància gràcies a Terrats, però no en l'acció posterior per fer el sisè.
El Covisa, ja molt esgotat, ha fet el segon en la jugada posterior, un sorprenent xut llunyà de Dídac que s'ha escolat per l'escaire esquerre de Grau. Han jugat els juvenils Morros i Olmo uns minuts i, a vint segons per al final, Sequero, que abans havia vist targeta groga, ha reblat el resultat final.
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