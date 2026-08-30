Bàsquet | Pretemporada
Carlos Flores, tècnic assistent del Kids&Us Manresa: "L'equip està entenent bé quina és la idea de joc que volem"
L'entrenador ajudant del Bàsquet Manresa destaca el paper dels joves i avisa que no avançaran terminis en l'adaptació dels nous i dels lesionats a l'equip
L'entrenador assistent de Diego Ocampo al Kids&Us Manresa, Carlos Flores, deia després de l'enfrontament que "ens prenem tots aquests partits per anar sumant minuts i hores de vol. Som un equip nou i intentem aplicar les idees que construïm en el dia a dia amb una oposició diferent". Per a ell, "l'equip està entenent molt bé quina és la idea de joc que volem. Més enllà del resultat i de competir, era molt important saber com responia l'equip davant d'això, de les idees que els provem de transmetre, i de fer-ho en un partit real sense comptar si la pilota entra o no. Marxem amb bones sensacions".
Respecte dels diferents ritmes dels jugadors, alguns dels quals fins i tot es troben lesionats, "estem en una pretemporada i hi ha molts jugadors amb alts i baixos. Tampoc no ajuda que hi hagi una finestra FIBA pel mig, o d'altres que han agafat un vol i arribin a última hora. Això condiciona molt el procés. Els lesionats estan seguint el seu ritme, i esperem comptar amb ells aviat, però no intentarem avançar terminis perquè qui es vulgui adaptar a la nostra manera de treballar ha d'assumir aquestes càrregues i a tolerar-les bé. A partir d'aquí, els anirem introduint", segurament en referència a Notae, que ha vist el partit assegut al costat de la banqueta.
Flores també es mostrava content sobre Hugo Benítez, de qui ha dit que "ha fet un gran treball a l'estiu i ha arribat en bona forma. El que més li falta és ritme de joc i competició. Es troba a la part final del seu procés de recuperació, però el jugador està en un nivell molt bo i recuperant les sensacions competitives".
L'entrenador també ha volgut tranquil·litzar sobre la lesió de Gerard Fernández, que es va fer "un cop, tot i que no volíem arriscar". I sobre el paper dels joves, "som una plantilla de vint o vint-i-un jugadors. És cert que són joves, però no vol dir que no es guanyin el dret de jugar partits. Estan entrenant a un nivell altíssim i tots ens estan posant les coses molt difícils. No els valorem si són joves o no, sinó que són membres de l'equip".
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