Futbol
Les Cots estrena el palmarès masculí i el Gimnàstic segueix sumant al torneig Interclubs de Manresa
En una final entre equips que comparteixen el camp en què es disputava el partit, l'equip blanc-i-negre supera la Font per un exigu 2-1
Les escapulades mantenen la seva hegemonia en el torneig i vencen les blanc-i-vermelles per 0-5
Regió7
L'equip local, Les Cots, ha estrenat el seu palmarès al torneig Interclubs i ha deixat el torneig masculí a casa. El conjunt que du el nom del camp on s'ha disputat la final, que encara no havia aconseguit cap títol a causa de la seva recent constitució, ha fet valer el factor de jugar com a local i ha aconseguit la victòria en imposar-se en la final a l'altre equip del barri, la Font dels Capellans, per 2-1.
En la categoria femenina, que es disputava a partit únic novament, no hi ha hagut color i el Gimnàstic de Manresa segueix colonitzant tots els triomfs, en derrotar novament el CE Manresa, aquest cop per 0-5.
El torneig masculí vivia la seva primera fase dissabte amb una doble seu, Les Cots i el camp de la Balconada. Set equips disputaven l'Interclubs després de la baixa del vigent campió, el Sant Pau, que provocava que hi hagués un grup de quatre i un altre de tres formacions.
En el grup de quatre equips, el de la Balconada, que va arrencar a les quatre de la tarda, el Gimnàstic de Manresa va sumar 7 punts, amb dues victòries i un empat contra el CE Manresa, que va quedar tercer, amb 4 punts i, per tant, eliminat. El segon lloc va ser per a l'equip local de la Balconada, amb 6 punts i la Pirinaica, l'organitzador de l'edició passada, es va quedar aquest cop sense puntuar.
A Les Cots només hi havia tres equips i dos jugaven a casa. La Font va quedar primer i Les Cots, en segona posició. El Pare Ignasi Puig no va poder puntuar i, per tant, va quedar fora de la competició.
En la jornada de diumenge, Les Cots va donar una relativa sorpresa en derrotar el guanyador de l'altre grup, el Gimnàstic, a la tanda de penals per 3-2, després que el partit, a mitja hora com tots els de les primeres fases, acabés amb empat a zero.
En la segona semifinal, no hi ha hagut color i la Font dels Capellans ha derrotat amb claredat la Balconada per 4-0.
Per deixar temps de descans, s'ha jugat la final femenina, en què el Gimnàstic no ha tingut rival, novament, i ha vençut per 0-5 en una final a partit únic amb dues parts de vint minuts. En el partit decisiu masculí, la Font buscava el seu segon ceptre, després de l'aconseguit el 2009. però el 2-1 final situa Les Cots en el palmarès de la competició.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»