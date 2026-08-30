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Bàsquet

Mínchev, jugador del Kids&Us Manresa, aporta sis punts al triomf de Bulgària a Romania (86-103)

L'ala-pivot dels bagencs comparteix formació amb Vezenkov i el blaugrana Gibson en el seu intent per disputar l'Eurobasket del 2029

Minchev, el tercer jugador per la dreta de la fila de dalt, ahir a Tulcea

Minchev, el tercer jugador per la dreta de la fila de dalt, ahir a Tulcea / FIBA Europe

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'ala-pivot del Kids&Us Manresa Yordan Mínchev ha aportat sis punts a la victòria de la seva selecció, Bulgària, a la pista de Romania (86-103) en el primer partit de la segona fase de classificació per a l'Eurobasket del 2029. Bulgària presenta un conjunt amb jugadors de talent, com l'MVP de la passada Eurolliga, Aleksandar Vezenkov, i el nou base del Barça Umoja Gibson. Els sis punts de Mínchev han arribat després d'una sèrie millorable de 3 de 12 en tirs de camp, incloses dues errades en els triples tirats, tot i que també ha aportat set rebots.

El jugador búlgar només tenia aquest compromís en aquesta finestra, amb la qual cosa pot tornar a Manresa i segurament estarà llest per al partit de pretemporada de dijous, a Sant Julià, contra el Joventut. Només faltarà tornar Nick Ongenda, que la matinada de dimarts juga amb Canadà contra Argentina a Quebec després d'haver vençut la matinada de divendres Panamà per 66-86, amb dos minuts en pista.

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