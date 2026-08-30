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Atletisme

Mònica Clemente, de Manresa, queda sisena en el salt de perxa dels Jocs Mediterranis

La bagenca no pot superar el 4,45 metres d'un concurs dominat per la gran favorita, l'eslovena Tina Sutej

Mònica Clemente no ha pogut superar els 4,45 metres a Tàrent

Mònica Clemente no ha pogut superar els 4,45 metres a Tàrent / @atletismoRFEA

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La primera dels dos representants manresans als Jocs Mediterranis que es disputen a la ciutat italiana de Tàrent no ha pogut pujar la podi. La manresana del Diputació de València Mònica Clemente ha estat sisena, amb un millor intent de 4,35 metres i tres nuls en l'alçada superior, que li hauria pogut donar la medalla en cas d'haver-la saltat a la primera.

Clemente, que té una millor marca de 4,46 metres, ja ha fet un primer nul sobre 4,05, tot i que llavors ha superat els 4,20 i els 4,35 a la primera. Aquestes pujades del llistó tan extremes, de deu i de quinze centímetres de cop, les ha notades en intentar els 4,45, a un sol centímetre de la seva marca de la temporada.

La bagenca, que també va xocar amb amb aquesta marca en les classificatòries dels europeus de Birmingham, no ha pogut aconseguir l'objectiu en un concurs dominat per la gran favorita, l'eslovena Tina Sutej, habitual de la Lliga de Diamant, que n'ha tingut prou amb un salt sobre 4,60 per vèncer.

El segon lloc ha correspost a la francesa Berenice Petit, amb 4,45 metres aconseguits a la primera.Després ha errat un intent sobre 4,55 i dos sobre 4,60. El tercer graó del podi ha estat local, per a la italiana Sonia Malavisi, que ha fet els 4,45 metres, però a la segona.

Diallo, en acció

I aquest dilluns intervé el segon dels manresans. Es tracta del representant del Club Egiba Thierno Boubacar Diallo, que participarà en la final per equips, a partir de les deu del matí, amb els seus companys Daniel Carrión, Sergio Kovacs i Nicolau Mir. Els espanyols buscaran les medalles i també obtenir les millors posicions possibles per entrar en la final del concurs general i també en alguna final per aparells.

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En la jornada de diumenge, l'equip espanyol femení ha obtingut la plata, darrere d'Itàlia, amb una formació sense cap membre de l'Egiba i liderada per Alba Petisco, amb Carlota Armenta, Leire Escauriaza, Marina Escudero, Erika Guindel i Aitana Pacheco.

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