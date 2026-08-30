Trial
Toni Bou manté el ple i Àlex Canales fa un podi a França, però perd el lideratge de Trial2
El pierenc ho té tot de cara per ser campió el proper cap de setmana als Països Baixos
El pilot de la Pobla de Claramunt veu com el lleidatà Arnau Farré l'avança a falta de quatre curses, però manté opcions
El pierenc Toni Bou manté el ple de victòries en el Mundial de Trial GP després de guanyar l'única cita del cap de setmana la localitat francesa de Caors, al nord de Tolosa de Llenguadoc. Amb aquest resultat, té 97 punts de diferència sobre el seu company d'equip a Repsol Honda, el gallec Gabriel Marcelli, quan n'hi ha 160 en joc. Això fa gairebé impossible que sigui campió dissabte que ve, ja que hauria de superar els 120, però molt més probable que el títol caigui diumenge, amb 80 només a repartir. Seria el seu quarantè poc més d'un mes abans de fer 40 anys.
A Caors, Bou ha guanyat amb claredat després de fer només 4 punts de penalització en la primera passada i 7 en la segona, pels 12 i 15 del seu principal rival. El tercer lloc del podi ha estat per al sorprenent anglès Harry Hemingway (Beta).
Després de la victòria, Bou ha manifestat que "el nostre any és increïble. Amb tot el que hem passat aquesta temporada per la lesió i arribar aquí amb un ple de victòries és un fet que m'omple molt".
Més haurà de lluitar l'altre anoienc, Àlex Canales, en la categoria de Trial2. Aquest diumenge ha perdut el lideratge de la categoria, que ostentava des de gairebé l'inici, a mans del lleidatà de Sherco Anau Farré qui, a més, ha posat el francès Benoît Bincaz entre ell i el tercer lloc del podi, el del pilot de la Pobla de Claramunt.
Així, ara Farré és el líder, amb 242 punts, per davant de Canales, amb 232 i les mateixes quatre proves en joc. Almenys tots dos han allunyat a la cinquena posició de la general, a 23 punts de Canales, el britànic Harry Turner, també de Sherco, segon fins ara.
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