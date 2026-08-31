Futbol
La Federació Espanyola de Futbol prepara un acord amb una clínica de fertilitat per congelar òvuls de les jugadores
L’ens federatiu confia fer públic l'anunci d'aquesta col·laboració en el decurs de la segona quinzena de setembre
ACN
La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) està preparant un acord amb una clínica de fertilitat per congelar òvuls de les jugadores, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat l’ACN de fonts federatives. L'organisme que presideix Rafael Louzán espera anunciar aquesta col·laboració la segona quinzena de setembre i que es tracta d'una matèria que treballa "des de fa temps". Precisament, en una entrevista a ‘El País Semanal’, l’exjugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha revelat aquesta iniciativa perquè “ja és oficial”. Putellas ha concretat que era una “inquietud” entre les integrants de la selecció espanyola a l’inici de les concentracions, quan feien intercanvi d'impressions sobre l'estat del grup.
En la conversa, la nova jugadora del London City ha explicat que per a elles “és molt important” disputar mundials, però això implica que “les persones que tenen el desig de ser mares no tenen fàcil encaixar-ho”. A parer seu, aquest acord suposa “un avenç enorme” i ha destacat el “treball increïble” de la federació.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026
- «Sempre dic, de broma, que faig de corresponsal d’Aguilar de Segarra»
- A buscar bolets amb mapa: Alpina publica dues guies de Solsonès i Berguedà