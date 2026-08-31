Bàsquet
Més de 200 jugadors van participar en el 3x3 de La Salle per la Festa Major de Manresa
Una seixantena de formacions, de nou categories diferents, van prendre part en el torneig, que va viure les finals a Crist Rei per tercer cop
Més de 200 participants d'una seixantena d'equips diferents van prendre part a una nova edició del torneig 3x3 que cada any organitza La Salle Manresa per a la festa major. Seguint la línia de les darreres edicions, el torneig va viure les seves fases prèvies a l'Ateneu de les Bases i va deixar les finals per a la plaça Neus Català, davant de Crist Rei, una atracció tant per a jugadors, com per als espectadors que seguien la festa.
Així, al matí els integrants de les categories més petites, les de mini, infantil i cadets, tant en la modalitat masculina, com en la femenina, van disputar les eliminatòries a l'Ateneu i van acabar totes les fases a temps per traslladar-se a la tarda a jugar la final. L'alta densitat de participants i d'equips en aquests grups va provocar que l'Ateneu estigués ple durant molta estona. Havent dinat, van ser els membres de les categories més altes, els sèniors, els júniors i els màsters, els que s'hi van traslladar a jugar les prèvies.
En aquests tres nivells, en aquesta ocasió, no hi va haver inscrites de les categories femenines. Els classificats van disputar les desitjades finals al centre de la ciutat, on es va canviar lleugerament el sentit de la cistella per les obres que s'hi han fet, però no va condicionar l'espectacle que s'hi va poder veure.
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