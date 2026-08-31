Bàsquet
El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
La premsa sèrbia informa que el conjunt del principat, rival del Kids&Us Manresa a Europa, ho estaria intentant tot per sobreviure en competició
La publicació sèrbia SportKlub ha informat, en una notícia de la qual s'ha fet ressò Eurohoops, de la intenció del Mònaco de pagar 500.000 euros per obtenir una invitació per jugar la lliga Adriàtica de bàsquet. Seria l'últim intent per disputar una competició regular després que el club hagi estat exclòs de la lliga francesa per un problema d'impagaments, una decisió que va ser ratificada diumenge.
El Mònaco ha de ser rival del Kids&Us Manresa en la primera fase de l'Eurocup, ja que totes dues formacions van ser enquadrades al mateix grup. El problema és que les dificultats financeres dels monegascos, que ja van condicionar el seu final a l'Eurolliga en el curs passat, l'havien expulsat de les dues primeres categories a França. El Mònaco va plantejar dissabte una última instància per ser admès, però aquesta va ser rebutjada.
El problema principal és que la Lliga Adriàtica ja ha anunciat els vint equips que la disputaran, no tots dels països de l'antiga Iugoslàvia. De fet, en ser privada, pot admetre qui vulgui i la disputen formacions com el Vienna austríac, el Dubai o l'Slovan de Bratislava eslovac.
El Mònaco necessita disputar una lliga domèstica perquè li surti a compte crear un conjunt que també actuaria a l'Eurocup. Ha de visitar el Congost el novembre i rebre el Kids&Us el gener.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026