Gimnàstica artística
Thierno Diallo i l'equip estatal s'enduen el bronze dels Jocs Mediterranis de Tàrent
La formació estatal només és superada per Turquia i Itàia, i el manresà de l'Egiba queda a una posició de classificar-se per a la final de paral·leles
El manresà de l'Egiba Thierno Diallo ha aconseguit aquest dilluns la medalla de bronze per equips en la competició de gimnàstica artística dels Jocs Mediterranis que es disputen a la ciutat italiana de Tàrent. Diallo i l'equip estatal han totalitzat 234,400 punts i han avantatjat d'1,3 punts França, que ha quedat quarta.
La victòria ha correspost a Turquia, amb 238,400 punts, seguida d'Itàlia, amb 237 punts justos. Un total de nou equips han competit en el decurs de la jornada.
La medalla ve acompanyada d'una sensació agredolça perquè Diallo no s'ha pogut classificar per a cap final per aparells. Aquella en què hi ha estat més a prop ha estat la de paral·leles, però ha sumat 13,350 punts, a una sola dècima dels tres competidors que han quedat entre el sisè i el vuitè lloc, l'italià Stefano Patron, el serbi Petar Vefic i el xipriota Marios Georgiou.
Diallo, en canvi, sí que participarà en la final del concurs individual, que se celebrarà aquest dimarts mateix. Parteix amb la tretzena millor nota. De fet, ha obtingut la catorzena, però un dels italians no hi serà perquè només n'hi pot haver dos.
Els 74,950 punts obtinguts el situen com a segon espanyol en aquesta classificació, en què Nicolau Mir ha estat quart, amb 77,900, a 1,6 punts de Georgiou, que ha aconseguit la millor nota.
A part de les paral·leles, Diallo ha obtingut un 13,100 en cavall amb arcs (13è), un 12,600 en terra (22è), un 12,300 en anelles (24è), un 11,950 en salt i un 11,650 en barra (33è). Diallo ja va ser or per equips en els Jocs del Mediterrani de Tarragona, el 2018.
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