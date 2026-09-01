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Bàsquet

La Grada d'Animació organitzarà divendres una presentació popular del Kids&Us Manresa a la Torre Busquet

L'acte estarà adreçat a l'afició, començarà a les set del vespre i servirà perquè els seguidors puguin conèixer i saludar els jugadors del nou projecte del club

La Grada d'Animació és especialista en organitzar actes a la ciutat

La Grada d'Animació és especialista en organitzar actes a la ciutat / Grada d'Animació

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Regió7

Manresa

L'Associació Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters organitzarà aquest divendres, dia 4 de setembre, la presentació del Kids&Us Manresa davant de la seva afició. Es farà a partir de les set de la tarda a la Torre Busquet de la capital bagenca i serà entre dos partits, el que haurà jugat dijous l'equip a Sant Julià de Vilatorta contra l'Asisa Joventut i el que disputarà, al mateix lloc, diumenge davant de l'Ilerna Lleida.

La iniciativa neix de la voluntat de l'Associació Grada d'Animació de seguir generant espais de trobada entre l'equip i l'afició, reforçant el vincle que els uneix i posant en valor el paper dels aficionats com a part fonamental d'aquest projecte.

L'associació destaca la predisposició i el suport del club, que ha fet possible la celebració de l'acte, amb la qual cosa es reforça la connexió entre l'entitat i la seva massa social.

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La Grada d'Animació convida tots els aficionats a assistir a l'acte i donar la millor benvinguda als elements d'una plantilla que aquest estiu ha experimentat un canvi notable. S'espera que l'activitat finalitzi cap a les nou de la nit.

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