Bàsquet
Set candidats de la regió central aspiraran des de la setmana vinent a les Lligues Catalanes de bàsquet
La presentació de les competicions enceta el curs a Barcelona amb el Kids&Us Manresa i el Cadí la Seu a les màximes categories, a part de representants a Lliga Femenina 2 i Tercera FEB
Set formacions de la regió central aspiraran a quatre de les sis Lligues Catalanes de bàsquet que es començaran a disputar des de la setmana que ve. Només la competició de Lliga Femenina Challenge i la de Segona FEB masculina no té representants de cada nostra. El Kids&Us Manresa, campió de la competició ACB, i el Cadí la Seu, guanyador de quatre de les cinc últimes edicions del torneig el Lliga Femenina, encapçalen una llista de formacions que completen el Manresa CBF, el CB Navàs Viscola, el Tenea Esparreguera, el CB Igualada i el CB Artés.
Aquest dimarts s'ha fet la presentació de les competicions a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, un acte que serveix com a tret de sortida oficial de la nova temporada a Catalunya. L'acte, que ha tingut representants de la majoria d'equips, també ha servit per presentar alguna novetat, com la introducció de l'estadística avançada a la pàgina web federativa.
A Tarragona, novament
La fase final de la Lliga Catalana ACB repeteix seu a Tarragona per tercer any seguit. El Kids&Us Manresa intentarà revalidar el títol a partir del proper dia 9, en què s'enfrontarà a l'Andorra. També té partit contra el Barça el dia 11 i una hipotètica final, el dia 13. Els bagencs han estat representats en el sorteig pel seu gerent, Carles Sixto, que ha compartit escenari amb representants dels altres cinc equips de la competició, entre ells l'exjugador del Manresa Jordi Trias, que ara hi assisteix en el nom del Barça.
Més tard es disputarà la Lliga Catalana de Lliga Femenina, que recupera el format habitual de final directa entre l'Spar Girona i el Cadí la Seu, després del descens del Joventut en la lliga estatal de la passada edició. Les urgellenques, quàdruples campiones entre el 2021 i el 2024, i representades per la seva capitana, Anna Palma, es voldran refer aquest cop de la polèmica eliminació contra les badalonines en la semifinal de l'any passat.
La final no es disputarà fins al proper dia 23, més tard de l'habitual per la disputa del Mundial femení d'Alemanya. El duel es jugarà a prop d'on haurà tingut lloc el partit decisiu masculí deu dies abans, al Pavelló Olímpic de Reus.
Camins més llargs
Els altres cinc representants de casa nostra, els de les categories més baixes, tenen camins més llargs per arribar al títol. En Lliga Femenina-2, el Manresa CBF ha estat representat a l'escenari per la jugadora Andrea Cojocariu i pel tècnic Adrià Martínez i intentarà arribar a lluitar pel campionat en un torneig de set formacions.
Les magenta han estat incloses en el grup de tres equips. Per la Diada visitarà el Basket Almeda i el dia 20 rebrà al Congost el Segle XXI. Enmig, s'haurà disputat el xoc entre els dos rivals del grup, als quals les bagenques volen superar per escolar-se en la final, el 27 de setembre en una seu per determinar.
Encara han de donar més voltes els quatre representants a Tercera FEB. El CB Navàs Viscola i el Tenea Esparreguera comparteixen grup amb el CB Valls. Per la seva banda, el CB Artés, nou en la categoria, i el CB Igualada es veuran les cares entre ells i amb el Samà Vilanova. Els primers partits també són per la Diada.
En haver-hi set grups, passa el primer classificat de cadascun d'ells i el millor segon. Els quarts de final es disputaran a casa del millor classificat de l'aparellament el dia abans de l'inici d'una final four amb seu encara per decidir.
L'acte ha estat presidit pel conseller d'Esports, Berni Álvarez, i pel president de la federació, l'urgellenc Ferran Aril, que ha destacat que la competició assoleix en aquesta edició una xifra de quaranta conjunts participants.
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