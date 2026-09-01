Gimnàstica artística
Thierno Diallo, de Manresa, acaba dotzè en el concurs general dels Jocs Mediterranis
El bagenc, que dilluns havia guanyat el bronze per equips, ha tingut el 13,300 en salt com a millor resultat de la final
El gimnasta manresà Thierno Diallo ha tancat la seva participació en els Jocs Mediterranis de Tàrent en la posició número 12 del concurs general. Diallo tanca d'aquesta manera la participació en una cita en què va ser bronze per equips dilluns i en què va estar a punt d'entrar a la final de paral·leles.
En la seva actuació d'aquest dimarts, Diallo ha pagat l'errada en el seu millor aparell, les paral·leles, que l'ha dut a una nota baixa d'11,600 punts. El millor resutat ha arribat en salt, amb un 13,300, seguit del 12,500 en anelles i terra, el 12,350 de la barra fixa i l'11,600 en cavall amb arcs.
La jornada, tot i aquest resultat, ha estat positiva per a la formació espanyola, que ha guanyat dues medalles de plata. El balear Nicolau Mir l'ha obtinguda en el concurs general masculí, a un punt de guanyador, el xipriota Marios Georgiou i amb quatre dècimes de diferència sobre el bronze, el de l'egipci Omar Mohamed.
En la competició femenina, plata per a la gimnasta de Sant Joan Despí Alba Petisco, que ha quedat segona amb 52,850 punts. Ha quedat darrere de l'algeriana Kaylia Nemour, amb 57,750 i davant de la italiana Sofia Tonelli, amb 51,650.
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