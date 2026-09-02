Bàsquet | Lliga Femenina
El Cadí La Seu encetarà diumenge la pretemporada contra el Lima-Horta a Solsona
El duel, el primer de preparació per a l'equip de l'Alt Urgell, s'emmarca en els actes de commemoració del 50è aniversari del CB Solsona, raó per la qual l'entrada serà gratuïta
El pavelló poliesportiu de Solsona acollirà el pròxim diumenge 6 de setembre, a les 18.30 hores, un duel de bàsquet femení de màxim nivell entre el Cadí La Seu i l'MCR Lima-Horta. Serà el primer partit de pretemporada del conjunt de l'Alt Urgell, que amb Pepe Vázquez al capdavant i amb la plantilla ja completa encara l'objectiu, un any més, de mantenir-se a l'elit del bàsquet estatal. L'enfrontament permetrà al públic solsoní gaudir de prop de dues de les principals referències del bàsquet femení català.
Les rivals del conjunt urgellenc serà un Lima-Horta que ve de ser el millor equip català a la segona categoria del bàsquet estatal, la Lliga Femenina Challenge. Un partit que representa una oportunitat excepcional per veure a Solsona bàsquet femení d’alt nivell, i que també obligarà a exigir-se el conjunt de Pepe Vázquez en el primer duel de preparació de cara a ultimar la preparació abans de l’inici de la temporada oficial.
El Cadí La Seu disputarà dos partits més de pretemporada, abans de disputar la final de la Lliga Catalana el 23 de setembre. El proper enfrontament serà per la Diada, en el marc del Trofeu d'Encamp, que celebrarà la vuitena edició del torneig amb un duel entre les urgellenques i el Tolouse Métropole Basket francès.
Una setmana després, a Mollerussa, les urgellenques tindran la darrera pedra de toc abans d'enfrontar-se amb l'SPAR Girona amb l'objectiu de recuperar un ceptre que han guanyat quatre vegades en les darreres cinc temporades. A la capital del Pla d'Urgell, el conjunt de la Seu es veurà les cares amb el Joventut Badalona, qui l'any passat les va eliminar a les semifinals de la Lliga Catalana.
50 anys del CB Solsona
L’enfrontament d'aquest cap de setmana és també un dels actes que s'emmarca dins de la commemoració del 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona, que al llarg de la temporada 2026-2027 celebrarà cinc dècades de trajectòria esportiva i de vinculació amb la ciutat. Al partit hi serà Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Basquetbol, i tindrà la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i Pentex, que han volgut sumar-se a aquesta celebració.
La marca solsonina de roba esportiva també ha preparat sorpreses per al públic assistent. L'entrada serà gratuïta per animar les famílies, els jugadors i exjugadors del club, i tots els amants de l’esport a acostar-se al pavelló i convertir la cita en una festa del bàsquet femení, mentre són partícips de la celebració del 50è aniversari del club taronja-i-negre.
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