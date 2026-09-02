Casadó se’n va al Dépor i el City rebenta la banca per Enzo
El Barça cedeix el pivot i ven tres jugadors del planter a última hora. El migcampista argentí deixa el Chelsea a canvi de 145 milions d’euros, rècord de l’estiu.
Sergio R. Viñas
No hi va haver cirereta final per al mercat de fitxatges del Barça. Gabriel Jesús va ser finalment l’últim a incorporar-se a la plantilla de Hansi Flick, que no va rebre un defensor extra l’últim dia habilitat per als reforços. Deco es va concentrar a donar sortida a quatre jugadors: els cosins Guille (Venècia) i Toni Fernández (Mallorca), Álvaro Cortés (Anvers), tots ells traspassats amb recompra; i sobretot a Marc Casadó, amb una inesperada destinació.
Tot i que la voluntat inicial del Barça era traspassar el jugador del planter, finalment la seva sortida és en forma de cessió per una temporada rumb al Deportivo. Un club que, en la seva tornada a Primera, va incorporar també a préstec un històric de la competició: el central José María Giménez, procedent de l’Atlètic de Madrid.
Va ser una jornada intensa a les oficines matalasseres. També van sortir Thomas Lemar (Elx) i Carlos Martín (Almeria) i va tancar Mateu Alemany la incorporació com a cedit del davanter Jonathan David (Juventus), tot i que no la del lateral Tagliafico (Lió). Profunditat de plantilla per a un Simeone que conserva els serveis de Julián Álvarez, que va continuar menyspreant els cants de sirena que li arribaven des de l’Arsenal, conscient que el Barça no l’oblida de cara a futurs mercats.
Al Reial Madrid, l’últim dia de mercat va ser de tranquil·litat pura, sense altes ni baixes en la seva primera plantilla. Tot i que va rebre un pessic inesperat d’uns 11,5 milions d’euros, la meitat del traspàs del seu exjugador del planter Chema Andrés de l’Sttutgart al Brighton i un altre ja previst de quatre quilos per la marxa de Manuel Ángel al Fulham. I en clau blanca, ahir va ser a la fi el dia d’un fitxatge mil vegades anunciat i mai concretat: la tornada de Dani Ceballos al Betis nou anys després de la seva sortida.
Gorosabel, a l’Espanyol
L’Espanyol va fer un canvi de cromos al lateral dret: va traspassar Rubén Sánchez a l’Elx per mig milió d’euros i el va substituir per Andoni Gorosabel, cedit per l’Athletic. A Espanya, van destacar també les arribades de Harvey Elliott al València, Iván Azón al Getafe i les de Pablo García, Aarón Martín i André Almeida al Racing, que va veure marxar Gustavo Puerta.
En clau internacional, el Manchester City va realitzar en les últimes hores el fitxatge més car de tot el mercat. El desig de Maresca de comptar amb Enzo Fernández, a qui ja va entrenar al Chelsea l’any passat, va cristal·litzar ahir a canvi de 145 milions d’euros. Entre l’argentí, Elliot Anderson i Ayyoub Bouaddi, el City ha gastat prop de 400 milions només en migcampistes en aquesta finestra. Un club que ahir també va anunciar l’arribada de l’extrem senegalès Iliman Ndiaye per 75 milions. Pocs grans traspassos més hi va haver l’últim dia. Els de Matías Fernández-Pardo al Newcastle (60 milions), Lamine Camara el Chelsea (55) i Ibrahim Mbaye, ex del PSG, a l’Aston Villa (55) van ser els més cridaners. A més, Robert Sánchez i Moise Kean van arribar al Como de Cesc.
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