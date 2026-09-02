Futbol sala
El Covisa Manresa s'engrana a cop de golejada en el segon amistós de la pretemporada (1-6)
El conjunt que dirigeix Xavier Santaella es va imposar amb suficiència a un Futbol Sala Montbui que va donar guerra, però que va notar la diferència de categoria entre tots dos equips
El Covisa Manresa continua amb bon peu la seva preparació de cara a arribar ben preparats a la primera jornada de lliga de Segona Divisió B. El nou projecte del conjunt bagenc, que encapçala Xavier Santaella, va sumar dimarts a la nit, a Santa Margarida de Montbui, el primer triomf de la pretemporada amb una important golejada. Un resultat, però, que no és el que més interessa al tècnic de l'equip manresà, que reconeix que "en aquestes alçades els resultats no són importants, ara hem d'agafar bones sensacions i crear sinergies entre nosaltres".
I és que aquest nou projecte de l'entitat manresana ha patit una renovació profunda, amb vuit cares noves respecte a la temporada anterior, que no només s'han d'emmotllar als sis jugadors que continuen respecte a l'any passat, sinó que també ho hauran de fer al nou projecte futbolístic que presenta Santaella. Un procés que el tècnic cerdà té la sensació que els catorze homes que formen part de la primera plantilla de l'equip estan digerint de manera satisfactòria. "Estem entrenant molt bé i, a poc a poc, anem trobant els engranatges que busquem" reconeix Santaella.
Són precisament aquestes bones sensacions les que li permeten afirmar, amb confiança, que "amb l'estructura que hem plantejat, podem arribar amb les millors condicions físiques as l'inici de la lliga". Un primer partit que no serà especialment fàcil per al nou projecte de l'entrenador nascut a Puigcerdà, ja que el primer rival de la tercera categoria estatal serà un dels equips potents del grup, l'Sporting La Nucia. Un vell conegut que ja va deixar sense ascens els manresans fa tres temporades, i que "arribaran una mica més rodats que nosaltres perquè han tingut Supercopa Valenciana, però això no és excusa" sentencia Santaella.
Golejada a Santa Margarida
El duel de dimarts a la nit a Santa Margarida de Montbui es va saldar amb un contundent 1-6 favorable als manresans, fonamentat en una primera meitat gairebé perfecta de l'equip de la capital del Bages. L'inici del Covisa va ser fulgurant, posant el 0-2 en una mica més de dos minuts de partit. L'arrencada va ser tan bona que va permetre a Santaella rotar ràpidament, i la segona unitat va mantenir el nivell posant amb rapidesa el 0-3. L'únic punt negatiu va ser l'expulsió per mans fora l'àrea del porter Marc Cella, que va deixar els manresans amb un menys durant 2 minuts.
Una circumstància que els anoiencs van aprofitar per anotar l'únic gol local de la vetllada. Però els bagencs van mantenir la pressió elevada, i van enllestir la primera meitat amb dos gols més que sentenciaven el duel. A la represa, el partit es va obrir una mica, ja que tots dos conjunts van notar el desgast, materialitzat amb una menor clarividència de tots dos equips de cara a porteria.
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