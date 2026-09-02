Bàsquet | Lliga Femenina 2
El Manresa CBF s’adapta al joc físic per vèncer la Universitat de Manitoba (73-53)
L’equip que entrena Adrià Martínez va derrotar la universitat canadenca en un partit en què van manar a l'electrònic durant més de 30 minuts
El Manresa CBF és conscient que la temporada és cada vegada més a prop, i per això no s’atura. El conjunt de la capital del Bages va rebre dimarts al vespre, al Nou Congost, un rival poc habitual, la Universitat de Manitoba, del Canadà. Un equip que milita al primer nivell canadenc de la lliga universitària, la U-Sports, que seria equivalent a la més coneguda en l’àmbit internacional NCAA Division I dels Estats Units. Un duel en què les manresanes van estar molt exigides des del punt de vista físic, però que van saber resoldre per acabar guanyant per 73-53.
El duel, el tercer de preparació que afronta el nou projecte que encapçala Adrià Martínez, va estar marcat per un to físic que van imposar les canadenques des de l’inici. Una circumstància que resulta important de treballar, tenint en compte que és una exigència que també podrà ser habitual en més d’un dels conjunts contra els quals s’hauran d’enfrontar en aquest segon curs a Lliga Femenina 2.
És per això que el tècnic barceloní del conjunt manresà es mostra molt satisfet de la capacitat d’adaptació que van tenir les jugadores que dirigeix de cara a entendre què necessitava el duel. "Vam saber adaptar-nos al seu nivell de contacte, i més important, vam saber ser molt constants". I per acabar-ho d’adobar, "quan vam trobar la manera de trencar el partit, ho vam saber fer en tots dos casos".
I és que malgrat que els 20 punts finals semblen reflectir un partit còmode, el cert és que fins a l’equador del segon període el resultat era de 26-26. Però precisament aleshores les manresanes van trobar un bon primer moment de joc damunt del parquet, i amb un parcial de 14-3 van obrir un primer forat important d’11 punts a l’electrònic tot just abans d’acabar la primera meitat del duel.
La represa també va estar marcada pels dubtes i la manca de punteria inicial, però novament a partir del minut 5 del tercer període la distància es va disparar de nou. En aquesta ocasió, el parcial va ser de 17-6, i això va catapultar les manresanes cap a un avantatge, abans de començar el darrer quart, que ja s’enfilava als 20 punts (60-40). Un marge que va arribar a créixer fins als 24 punts amb el 73-49, però que després les canadenques van aconseguir maquillar en els darrers minuts de partit.
Ara toca "corregir detalls"
Més enllà del resultat final, que té poca importància en aquest primer tram de la pretemporada, Martínez es mostra especialment satisfet amb l’esforç que està demostrant el seu equip cada dia: "L’actitud de les noies és molt bona, i la veritat és que el seu esforç és molt positiu per a tots".
El més important, però, és que aquesta motivació es mantingui constant, ja que no deixen de ser un grup molt nou. "Sabem que hem de ser pacients, estem convençuts que si continuem amb la feina que fem, els resultats arribaran. Ara mateix estem molt còmodes, i l’important és continuar fent passes endavant, i no enrere".
És per aquest motiu que el tècnic barceloní no vol posar-se dates a l’horitzó de cara a consolidar el seu joc, sinó que aposta per "continuar treballant, i corregint petits detalls per entendre millor els espais que generem quan juguem".
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