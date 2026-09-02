Bàsquet
Una vuitantena de jugadors omplen la plaça del Camp en el marc del 32è 3x3 de Solsona
El club taronja-i-negre, que enguany celebra mig segle de vida, va tornar a impulsar una veritable festa del bàsquet popular al carrer
Regió7
El 32è Torneig 3x3 de bàsquet de Solsona va omplir dissabte la plaça del Camp de bàsquet, bon ambient i afició en una edició especialment significativa, ja que coincidia amb el 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona. Un total de 80 jugadors, distribuïts en 19 equips, van prendre part en una jornada que va tornar a convertir aquest històric torneig en una de les grans cites esportives i socials de la Festa Major de la capital del Solsonès.
Des de primera hora del matí, a la plaça del Camp s'hi van instal·lar quatre cistelles que acollien diversos partits al mateix temps de 12 minuts a temps corregut. La competició va arrencar a les nou del matí amb la fase de grups i va avançar durant tota la jornada fins al concurs de triples, les semifinals i la gran final de cistella alta, que es va celebrar a la tarda.
Una jornada completa
Per primera vegada en la història del torneig, la categoria júnior-sènior va tenir premis en metàl·lic. Un honor que va recollir l’equip Petit Buiei, mentre que Júniors d’Or va ser el subcampió, un enfrontament que reeditava la final de l’any anterior. El campió es va endur 200 euros i el subcampió, 100. En la categoria infantil-cadet, el triomf va ser per a Ltim, amb Sense Temps Mort en segon lloc. En premini-mini, es van endur el torneig els Ministar.
El 3x3 va tornar a reservar un espai per al concurs de triples, amb competició diferenciada per categories. El guanyador en cistella baixa va ser Roc Colell, mentre que un altre Roc, en aquest cas Ezpeleta de cognom es va imposar en infantil-cadet. En categoria sènior, en canvi, el vencedor del concurs va ser Roger Cases, que va protagonitzar una de les grans sorpreses anotant set llançaments en el darrer moment.
La jornada va culminar amb el lliurament de premis als equips i participants guanyadors, en un acte on va participar la presidenta del CB Solsona, Montse Parera, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Solsona, Joan Parcerisa, que van reconèixer els equips i jugadors destacats d’aquesta edició especial del torneig. Més enllà de la competició, el 3x3 va tornar a convertir la plaça del Camp en un punt de trobada al voltant de l’esport de la cistella, amb la participació de jugadors i jugadores, famílies, antics jugadors del club, aficionats i públic.
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