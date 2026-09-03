FUTBOL
Mourinho: «Raúl Asencio? No soc feliç. D’errors en cometem tots, però acumulats és una cosa diferent»
El tècnic blanc es va pronunciar sobre la condemna del central per gairebé quadruplicar la taxa d’alcohol permesa
Fermín de la Calle
José Mourinho va comparèixer en sala de premsa en la prèvia del partit que enfrontarà el Reial Madrid amb el Betis aquest divendres al Benito Villamarín (21.00 hores). El portuguès va començar advertint de la dificultat del partit davant els verd-i-blancs: «Espero un Reial Madrid gran. Si no, no guanya. El Betis és molt bon equip i els últims resultats del Reial Madrid allà... És difícil guanyar allà. I per fer-ho, has d’estar al teu màxim nivell. No hi ha més opcions».
El Betis i Pellegrini
Mourinho es trobarà amb Pellegrini, amb qui fa anys va tenir un desacord dialèctic. Preguntat per això, el madridista va apuntar el següent: «No retrec mai res, perquè no podem tornar enrere en el temps. Però en el passat, òbviament, hi ha paraules que un diu i al final, et sents un idiota. Sents que t’has equivocat. Per això no retrec. Però jo he tingut alguna paraula cap a ell molt estúpida. Després... i segurament ell riurà si m’escolta, ho he pagat bé. Perquè el campionat que va guanyar amb el Manchester City, l’hi vaig donar jo. Perquè si a dos partits del final, el Liverpool empata amb el Chelsea, era campió. He pagat bé. I després, ha tingut alguna cosa amb mi de gran senyor, que ha sigut un amistós Betis-Roma on la Roma, com a conseqüència d’un àrbitre que estimava profundament el Betis, ens vam quedar amb set jugadors al camp. I ell va dir: no destrossarem, ho deixem com està, que era 3-1 o així. Ens en podia haver ficat vuit. És un gran entrenador, un exemple com a persona. M’agrada molt. Demà, abraçada abans, després... i aquí anem».
El lusità va parlar sobre les expectatives que té en el campionat de lliga: «Jo penso que l’Atlètic també estarà en la lluita i tot i que no ho diguin públicament, sentiran que poden. De la manera en què han fitxat, es transmet estabilitat interna, mantenint l’entrenador, la manera d’organitzar, entrenar... Una cosa que dona més força que si canvies cada poc temps. Per a mi també són candidats. Després, els equips que estaran en zona Champions, el Betis, la Reial... són equips forts. I demà veurem com de fort és el Betis. Els bascos són dificilíssims. Per a mi no és una Lliga fàcil. Però aquí hi ha una pressió constant, de guanyar sempre. A França o Alemanya, els candidats saben que seran campions sempre. Aquí no. I aquesta pressió té un risc important». Mourinho també es va pronunciar sobre el cas de Julián Álvarez: «La meva sensació és que a partir d’ahir i almenys fins al final de la temporada, serà un jugador important per al seu club».
El tècnic madridista també va fer una reflexió sobre el rol dels del planter en aquest Reial Madrid: «Molts treballen amb mi alguna vegada però fins i tot en els que no venen tenim gaire atenció posada en ells. Han fet una gran feina en els últims anys i el resultat és que han pujat al primer equip com Thiago. I els molts milions que el Reial Madrid ha recaptat amb traspassos que no són tal, perquè al final el Reial Madrid recupera els jugadors quan vol recuperar. Amb el desenvolupament de la temporada, sancions, lesions... Hi arribaran sempre oportunitats. Cada vegada els conec millor i tenim un contacte diari amb Manu i La Fábrica. I els nens poden ser-hi tots. No els agafaré a tots, però poden estar il·lusionats amb pujar el primer equip». I després va confirmar que el recent fitxat Sergio Martínez «serà demà a la banqueta. I per allà ja pots veure, més o menys, quin és el pla. Ha entrenat només uns dies amb el primer equip, però el club l’ha fitxat, malgrat saber que no seria directament del primer equip, hem analitzat i vist que és un noi amb potencial».
Raúl Asencio
Precisament, parlant del planter es va pronunciar sobre la notícia de la condemna de Raúl Asencio que gairebé quadruplicava la taxa d’alcohol permesa: «Vaig parlar amb ell quan vaig arribar. Ho vaig fer en funció de coses del passat. Des que vaig arribar, ja no parlo més. No ho faig més de situacions de fora de Valdebebas. Perquè dins, és un professional de veritat. Quan estava bé, ningú entrenava més i millor que ell. Ara que està lesionat, és el primer a arribar i últim a sortir. Dedicació extrema. Però el jugador del Reial Madrid ho és 24 hores al dia. El que fas fora, pot danyar el teu prestigi i el del club. No soc feliç. Però res, errors en cometem tots. Però acumulats, és una cosa diferent». Posteriorment va confirmar que «el club ha obert expedient i jo com a entrenador, mentre l’expedient està obert, el veig com a jugador del Reial Madrid. I ho continuarà unes setmanes més. Això m’ajuda a estar fora d’aquest problema que tu has esmentat. És jugador del Reial Madrid».
Mourinho va confessar que ha mantingut contacte amb entrenadors de l’any passat del Madrid: «Amb Xabi no, amb Álvaro sí. Però no ha sigut per Xabi. No és fàcil per a un exentrenador parlar de la teva situació anterior». I també va explicar la seva conversa amb Ceballos, que ha marxat al Betis: «Vam parlar tres minuts al telèfon, li vaig dir que no comptava amb ell. I tot i que moltes vegades els jugadors s’agafen als seus contractes, en aquest cas ha entès la situació i ha dit que preferia quedar lliure i decidir el seu futur. Vam a un acord, vam rescindir i Ceballos va quedar lliure per decidir».
I també va dedicar unes paraules a l’adeu de Messi a la selecció: «Parlar de Messi és complicat [somriu]. No hi ha gaire més a dir. I no hi ha paraules que puguin descriure la seva qualitat com a jugador. Va arribar a aquest Mundial amb 38 o 39 anys i ha sigut el que hem vist. És d’aquests jugadors que trobaràs a faltar. Haurem de veure algun partit de la MLS, que és una cosa que no m’agrada gaire, per aprofitar aquests últims anys. Perquè és un d’aquests que, com deia en una roda de premsa anterior, hi ha jugadors que tu trobes a faltar sempre. I aquest és un dels de la nostra generació».
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