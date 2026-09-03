Futbol | Lliga de Campions
La Reial Societat de Paula Fernández, de Sant Fruitós, es queda a les portes de la Champions
El conjunt basc ho va donar tot davant la seva afició, però no va poder fer davant la superioritat d'un Chelsea cridat a fer una gran temporada a la competició continental
Ho van lluitar fins al darrer instant, però al final la lògica es va imposar al somni. La Reial Societat de la santfruitosenca Paula Fernández es va quedar a les portes d'accedir a la fase de lliga de la Champions després de caure per un resultat global de 6-2 davant del Chelsea. El conjunt basc no va ser capaç d'aixecar el 5-2 del partit d'anada, i s'haurà de conformar amb ser el primer equip que disputa la Women's Europa Cup, la segona màxima categoria continental.
El cert és que la Reial ho va intentar des de l'inici, demostrant molt de caràcter i orgull propi davant la seva afició, a Zubieta. Però la qualitat i diferència de pressupost entre un conjunt i l'altre es va notar des de l'inici, amb les britàniques arribant amb més perill a la porteria donostiarra. Així i tot, Fernández i companyia van arribar amb perill en un parell d'ocasions a l'àrea rival, però va ser Keira Walsh qui, amb una rematada des de fora l'àrea va obrir la llauna i sentenciar l'eliminatòria.
Es tracta de la segona vegada que Paula Fernández es queda a les portes de disputar la primera fase de la Lliga de Campions. La primera va ser fa tot just tres temporades amb el Llevant. Aleshores acompanyada a l'equip de la monistrolenca Núria Mendoza, amb qui semblaven tenir l'eliminatòria controlada fins que el Twente els va remuntar un 2-0 favorable que va acabar amb un dolorós 2-3 que les deixava fora.
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