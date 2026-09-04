Graviteo A Coruña Xacobeo
Ets escalador de velocitat? Ja et pots inscriure a l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat de GRAVITEO A Coruña Xacobeo
L’Open Internacional i Gallec d’Escalada de Velocitat repartirà 3.000 euros en premis, mentre que els més joves tindran la seva pròpia competició amb l’Open Gallec d’Escalada de Velocitat Juvenil
Competir contra el cronòmetre i, després, gaudir dels duels sobre el mar del Psicobloc Master Series, les curses i acrobàcies del parkour o els desafiaments del búlder. Participar en l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat permetrà viure el festival des de tots dos costats: mesurar-se amb altres escaladors i seguir un programa que inclou la Psicobloc Master Series, el Campionat d’Espanya de Parkour i l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña. Amb Chris Sharma com un dels grans noms vinculats al festival, la cita corunyesa obre les inscripcions per a l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat i per a la prova juvenil.
L’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat se celebrarà dissabte 19, amb categories absoluta femenina i masculina. Diumenge 20 serà el torn de l’Open gallec d’escalada de velocitat juvenil. Totes dues cites estan organitzades per la Federación Galega de Montañismo, amb l’impuls de la Xunta de Galicia a través de Deporte Galego.
Un podi amb premi
La prova absoluta repartirà la mateixa dotació en categoria femenina i masculina: 1.000 euros per a qui aconsegueixi la primera posició, 400 per a la segona i 100 per a la tercera. La competició arrencarà dissabte a les 18.00 hores amb l’escalfament, abans de donar pas a la presentació, les rondes classificatòries i les finals, previstes entre les 19.00 i les 20.30. Divendres hi haurà entrenaments lliures de 19.00 a 21.00.
Diumenge serà el torn de l’Open gallec d’escalada de velocitat juvenil, programat de 10.00 a 13.00. Els premis consistiran en regals i material, en una jornada que permetrà als més joves viure la seva pròpia competició dins del mateix festival. La prova juvenil permetrà, a més, als participants competir en un entorn en què conviuran durant tot el cap de setmana escalada, búlder, psicobloc i parkour.
El següent repte pot ser sobre l’aigua
Per als qui s’hi inscriguin, el cap de setmana ofereix motius per quedar-s’hi més enllà de la seva prova. Dissabte, després de la competició absoluta de velocitat, arribaran els duels finals de la Psicobloc Master Series, previstos de 21.50 a 23.30. Serà el moment de passar a l’altre costat i seguir com a públic els escaladors en un espectacular mur de 16 metres sobre el mar. I potser, entre duel i duel, descobrir una modalitat que desperti les ganes de provar-la algun dia.
El Campionat d’Espanya de Parkour i l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña completen la programació esportiva, amb activitat durant tot el cap de setmana. Diumenge coincidiran les finals de parkour, les finals Pro de búlder i la prova juvenil de velocitat. Amb entrada gratuïta al festival, acompanyants i aficionats també podran gaudir de la programació. Per als escaladors, la inscripció suposa reservar un lloc en la competició i convertir el viatge a A Coruña en una experiència que va més enllà de la mateixa prova.
Via: Diari de Girona
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