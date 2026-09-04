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Futbol

El Hearts escocès serà el rival de la Reial Societat de Paula Fernández, jugadora de Sant Fruitós, a Europa

Les donostiarres jugaran la Copa Europa femenina, després d'haver estat eliminades a la prèvia de la Champions, amb l'anada dels setzens de final a fora

La Reial Societat de Paula Fernández té una segona oportunitat a Europa

La Reial Societat de Paula Fernández té una segona oportunitat a Europa / Real Sociedad Fem.

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Heart of Midlothian escocès serà el rival de la Reial Societat en els setzens de final de la Copa Europa femenina, la segona competició a nivell de clubs, que s'ha sortejat aquest divendres a Nyon (Suïssa). El conjunt donostiarra té a les seves files la centrecampista santfruitosenca Paula Fernández i va quedar eliminat aquesta setmana en la prèvia de la Lliga de Campiones. El Chelsea va deixar fora les txuri-urdin amb un 5-2 a l'anada i una victòria per 0-1 a la tornada de Zubieta.

El partit d'anada d'aquests setzens de final es jugarà el 23 d'aquest mes de setembre en territori escocès i la tornada, set dies després a Guipúscoa. El Hearts és un conjunt que ha destacat en les últimes temporades sota les ordres de l'entrenadora sabadellenca Eva Olid, que ara ha anat al Manchester United. El conjunt d'Edimburg va disputar la primera prèvia de la Lliga de Campiones, un triangular a Dinamarca en què va superar el Gintra lituà per 1-2, però en què va perdre contra el Koge danès, que el va deixar fora de la competició.

En el principi de la lliga del seu país ha guanyat dos partits i va perdre el cap de setmana passat a casa contra el Rangers per 0-3. La Reial Societat, tot i no haver iniciat bé la lliga, amb una derrota per 0-2 contra el Logronyo, ha de ser favorita en aquesta eliminatòria per avançar en una competició que en el curs passat va viure la primera edició i va ser guanyada pel Hacken.

Sis rivals per al Barça

Abans del sorteig de la Copa Europa es va fer la de la Lliga de Campiones, amb la participació del Barça i del Reial Madrid, pertanyents a la Lliga F. Les blaugrana, vigents campiones, jugaran la primera fase amb tres partits a casa, contra l'Arsenal, el Paris FC i el Servette, i tres més a fora, als camps del Bayern, de la Roma i del Koge. Encara no se sap l'ordre de partits, ni les dates en què es disputarà cadascun.

L'altre conjunt de la lliga estatal, el Reial Madrid, tindrà un camí força complicat, amb els tres partits a casa contra el París Saint-Germain, el París FC i l'Inter de Milà i els de fora als camps del Bayern, de la Roma i del Manchester City.

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Els quatre primers classificats dels divuit participants passen directament als quarts de final i els classificats enter el cinquè i el dotzè hauran de jugar un play-off.

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