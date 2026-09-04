Futbol
Ïu Martínez, de Súria, és l'extrem 'tapat' que Hansi Flick ha trucat per entrenar amb el Barça
El tècnic alemany va comptar aquest dijous amb el davanter surienc, un atacant que va destacar l'estiu passat en el Mundial de Clubs, i que ha fet una gran temporada entre el Juvenil A i el Juvenil B
Sergi Capdevila | Jaume Marcet
El contratemps de Jesse Bisiwu ha "alterat" una mica els plans de Hansi Flick en els entrenaments a curt termini. Ja va avançar dimecres a Sport, del mateix grup editorial que Regió7, que el jugador de banda belga finalment no tenia cap lesió greu després de patir una entrada esgarrifosa a la final de la Copa Catalunya contra el Sabadell, però haurà de fer repòs durant uns dies.
El jugador de banda d’origen ghanès, que encara no té el vistiplau burocràtic per jugar amb el primer equip, és un habitual en les sessions amb Flick. Va arribar aquest estiu per estar en dinàmica del primer equip i serà inscrit amb fitxa del filial per poder anar disputant minuts a les ordres de Belletti quan no en disposi amb els 'grans'.
Un extrem de lluita i coratge
Sense Bisiwu aquests dies per completar els entrenaments, Flick va convocar dijous el surienc Ïu Martínez per a la sessió. Va ser un entrenament amb molta càrrega a nivell físic i que va acabar amb un simulacre de partit amb equips d’11 futbolistes.
Martínez, del 2009 (com Orian Goren), és un extrem atrevit, amb aquest segell ADN Masia que, a més, li aporta aquest plus en les associacions. Però, sobretot, és coratge, lluita i passió. La generació del 2009 és una de les més prometedores de la pedrera del Barça. Jugadors com el mateix Goren, Isma Ziani, Raúl Expósito, Byron Mendoza, Michal Zuk o Roberto Tomás són jugadors assenyalats en verd com a aspirants a futurs cracks.
L’extrem bagenc és un jugador que ho dona tot al camp i que és un pilar al vestidor. Aureli Altimira i Albert Puig Alcaide el van fitxar del Gimnàstic de Manresa quan era benjamí i el temps els ha donat la raó.
De migcampista a extrem
Iu Martínez va començar jugant de migcampista i formant un duet molt especial amb Michal Zuk. Tots dos eren rossos i portaven els cabells llargs i, mentre que el de Blanes destacava pel seu toc màgic, el surienc aportava treball, intensitat, profunditat i gol.
Amb el salt al futbol-11, Martínez es va adaptar a la posició d’extrem, en la qual aporta un coneixement del joc molt especial. El jugador del Cadet A és un «malalt» del futbol i sempre que pot mira partits de totes les categories. Iu és un culer de cor que va veure amb el seu germà bessó i la resta de la seva família la final de la Supercopa amb la samarreta del Barça posada.
Estrella del Mundial de Clubs
L’estiu passat va ser la gran estrella blaugrana al Mundial de Clubs, aquesta competició en què participen equips de tot el planeta. El Juvenil B blaugrana va guanyar la final contra el Racing d’Avellaneda i l’extrem de Súria es va sortir.
L’objectiu del jugador per a aquesta temporada és ser una peça important al Juvenil A de Pol Planas, tant en les competicions domèstiques com a la Youth League. I, per què no, anar fent incursions amb el filial de Belletti.
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