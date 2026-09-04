Motor | TrialGP
Toni Bou està "molt a prop de fer realitat el que fa uns anys veia com una xifra impossible"
El pilot de Piera gaudirà, aquest cap de setmana, de la primera opció de sentenciar de manera matemàtica el que seria el seu 40è mundial, gairebé un més abans de celebrar el seu 40 aniversari
"Durant molt de temps ho veia com una xifra impossible, i ara estem molt a prop d'aconseguir-la". Aquesta és segurament la millor manera de comprendre la magnitud de la gesta que està a punt d'assolir Toni Bou. 40 títols mundials, tots ells de manera consecutiva tant a l'aire lliure com sota sostre, i a sobre el mateix any -de fet un mes abans- de celebrar el seu 40 aniversari. Una proesa que podria certificar de manera matemàtica aquest cap de setmana a Zelhem, als Països Baixos.
El període de domini en un esport que ha protagonitzat el pilot de Piera és inèdit en els darrers anys. Una prova que la longevitat en el món de l'esport pot anar lligada a una trajectòria no només llegendària quant a anys a l'elit, sinó també com a màxim dominador de l'esport. La prova més recent està encara en curs, ja que en aquesta edició del TrialGP, el pilot de Repsol Honda HRC s'ha imposat en els cinc Grans Premis que s'han disputat fins a dia d'avui.
Les matemàtiques que donarien aquest històric títol a Bou són senzilles, cal que conclogui la sisena cita del mundial amb un avantatge superior als 80 punts, ja que és la xifra màxima que estaran en joc en la darrera prova del certamen a Pobladura de las Regueras. Un marge que sembla més que factible que aconsegueixi, ja que en aquests moments compta amb 97 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip i màxim rival al campionat, Gabriel Marcelli.
Que Bou es proclami campió dissabte és molt menys probable, perquè malgrat que mantingués el ritme i s'assegurés la primera posició, encara restarien 120 punts en joc. Així que Marcelli hauria de ser, pitjor que vuitè per, com a mínim, sumar 17 punts i impedir la consecució matemàtica del títol. Per entendre'n la dificultat, el pitjor resultat del pilot gallec aquesta temporada han estat dues cinquenes posicions, que donen 23 punts.
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