Futbol | Segona Federació
El CE Manresa debuta diumenge a Arnedo amb "totes les garanties" i l’objectiu de sumar des de l’inici
L’entrenador del conjunt bagenc, Sergi Trullàs, fa un balanç positiu d’una pretemporada carregada de partits i es mostra optimista de cara a encetar la nova aventura a Segona Federació amb un triomf
El Centre d’Esports Manresa es troba a escasses hores de formalitzar l’anhelat el retorn a la Segona Federació. El conjunt de la capital del Bages encetarà el foc real del curs 2026/27 diumenge, a les cinc de la tarda, davant d’un altre acabat d'ascendir a la categoria, el CD Arnedo. Un enfrontament que tindrà lloc a l’estadi municipal El Sendero i on els manresans arribaran després d’una pretemporada plagada de partits, fins a nou, i amb el convenciment del tècnic que "l’equip hi arriba amb les màximes garanties".
Tant és així que Trullàs no dubta ni un segon a ser ambiciosos des de la primera jornada. "Anem a Arnedo amb la intenció de sumar tres punts. Som molt ambiciosos i ens genera un gran orgull el fet de representar l’escut i els colors del CE Manresa per tot Espanya" apunta convençut. La fórmula per aconseguir aquest objectiu serà "molt similar a la que ja vam seguir la temporada passada, anar partit a partit, entrenament a entrenament, donar-ho tot damunt la gespa i crear un grup humà molt sòlid. Després les victòries ja arribaran".
I és que, com diu el refranyer, ‘si una cosa va bé, no la toquis’. Tot i que per ser precisos, és cert que el conjunt manresà ha fet algun canvi a la plantilla, tot i que ha mantingut tota la columna vertebral de l’equip que el curs passat va ser el responsable de l’ascens. Un equip amb "ADN manresà, que s’ha adaptat per incorporar altres opcions i registres, així com estar preparats per l’exigència de la Segona Federació".
Un rival perillós a camp obert
L’Arnedo serà la primera pedra de toc d’aquest nou projecte manresà a Segona RFEF, un equip que "com nosaltres, també va pujar de categoria la temporada passada, i això sempre dona una confiança extra en les primeres jornades" explica Trullàs. Això sí, la seva arma principal serà la del joc directe. "Són un equip molt físic, i que corre especialment bé, buscant sempre l’esquena de la línia defensiva" indica el tècnic de l’equip bagenc.
Un estil de joc, però, que per a Trullàs no ha d’alterar la proposta futbolística que ja fa una mica més d’una temporada que acompanya l’equip. "El nostre objectiu és aconseguir imposar el nostre joc en totes les fases. Ser reconeixibles i demostrar la nostra personalitat" comparteix. En definitiva, "no esperar que passin coses al terreny de joc, anar a buscar que passin".
Així i tot, Trullàs no se n’oblida del fet que la d’aquesta tarda serà la primera prova de foc en mig d’una llarga lliga que en tindrà un total de 34. "Les primeres jornades són sempre complicades. Els partits s’acostumen a decidir per petits detalls" destaca el tècnic, que també té molt clar que afronten aquest primer duel a domicili amb la consigna que "no volem cometre errades, que si ens guanyen sigui perquè són millors i ho han hagut de suar".
Tampoc serà un problema el desplaçament fins a La Rioja, ja que el CE Manresa viatjarà durant la jornada d'avui dissabte, hi farà nit, i diumenge hi afrontarà el retorn a Segona Federació "amb les màximes garanties. Perquè tenim la sort de comptar amb jugadors amb experiència en aquestes categories, i que el club ens dona l'opció" destaca el tècnic.
Una plantilla molt unida
Un altre dels factors que evoquen a l’optimisme de Trullàs és el fet que els pocs canvis que ha hagut de fer la direcció esportiva de l’entitat manresana han caigut de peus. "Hem trobat un molt bon encaix per a tots els jugadors, i hem plantejat una pretemporada amb molts partits per anar trobant l’encaix de tots ells i posar-los en sincronia amb els jugadors que ja hi eren" conclou satisfet l’entrenador.
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