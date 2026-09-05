L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: "Deixa un buit impossible d’omplir"
El manresà acomiada el seu amic a les xarxes socials i destaca la petjada que deixa en la ciutat després del seu assassinat
"No em surten les paraules per descriure la tristesa i la impotència que sento", escriu l’expilot de motociclisme manresà Toni Elías en un missatge publicat a les xarxes socials per acomiadar Carles Vilajosana, assassinat la matinada de l’1 de setembre, després del Correfoc de la Festa Major de Manresa.
Elías parla també des de la seva vinculació amb la capital del Bages, el seu lloc d’origen: "La meva ciutat, la meva gent, els meus carrers, la meva família, els meus amics… I ara, la pèrdua d’un manresà", escriu l’expilot. En aquest sentit, es pregunta: "Qui no coneixia el Carles?".
A Vilajosana, Elías el defineix com a algú "alegre, simpàtic, autèntic i amb un parell de collons. Sempre entusiasmat amb les curses, sempre amb un missatge positiu, sempre fent costat als altre". La víctima havia regentat el bar Estadi, situat al carrer de Barcelona de Manresa. D’aquella època, Elías recorda "aquell crit" de "Toniiiiiii!!" que, segons explica, "no s’oblidarà mai".
L’expilot assegura que "així et recordarem, Carles. Com eres tu: un amic de tots, d’aquells que deixen empremta i que, quan ja no hi són, deixen un buit impossible d’omplir". "Et trobarem molt a faltar, ben parit", afegeix.
Finalment, Toni Elías ha volgut traslladar el seu condol a la família, als amics i a tota la gent de Manresa que sent aquesta pèrdua.
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