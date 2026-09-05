Futbol
Un parc d'atraccions al Camp Nou: el Barça vol potenciar els ingressos d'oci de la mà d'una empresa israeliana
El FCBarcelona ha acordat amb Babylon Park la creació d’un centre de diversió infantil i així rendibilitzar la visita a les instal·lacions blaugranes durant la setmana
Albert Guasch
No se sap el que durarà la diversió a l’Spotify Camp Nou amb el Barça de Hansi Flick. Les previsions desborden optimisme. Sobre la gespa es veu alegria. Però la directiva del FC Barcelona vol que creixi. Que l’entreteniment vagi més enllà dels dies de partit. Que duri tota la setmana. Que aficionats i turistes trobin formes variades de passar-ho bé en l’entorn barcelonista. I de gastar, sobretot això, que la màquina de recaptar no s’aturi. Que aquesta reforma de l’estadi està costant més diners del que es preveu i qualsevol ajuda per a pagar-ho és benvinguda. I així ha aparegut una proposta innovadora: un parc d’atraccions infantil sota cobert situat en les instal·lacions de l’Estadi.
L’acord està signat amb una empresa del sector, la israeliana Babylon Park Spain, que ha de ser aprovat per l’Assemblea de Compromissaris del dia 19 d’aquest mes, una assemblea de nou telemàtica, marca de la casa (laportista), un model menys enutjós per a la junta que el presencial. Figura l’acord en el punt 5 de l’ordre del dia. Es busca el vistiplau d’aquesta aliança comercial i també d’una altra amb Ohana Real Estate per a desenvolupar un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs, on té l’empresa la seva base d’operacions.
Ja va dir Joan Laporta en el seu moment que «al Barça no som sectaris». Parlava de política i de l’acceptació de persones d’ideologia franquista en els comandaments de poder. Fidel a aquest nou manual, tan lluny els records dels vells valors, el club blaugrana ha segellat contractes amb dues empreses de dos països que no serien, precisament, campions de la pau en el món. Però aquest Barça, com se sap, fa negocis fins i tot amb el Govern del Congo.
Una aliança amb una empresa israeliana té en aquests moments un punt de risc reputacional, com va poder constatar l’any passat la Volta Ciclista a Espanya o el festival Sónar. De moment no consta que hi hagi generat cap granellada interna en la junta directiva. No cal imaginar tampoc cap mena de contestació social. La massa barcelonista ja va deixar clar en les recents eleccions que Laporta té butlla i aquest tipus de qüestions de geopolítica li interessen poc.
Babylon Park, l’administrador únic del qual és l’israelià Efi Malka, ben relacionat en l’ecosistema empresarial del seu país, però sense llaços documentats amb el Govern de Netanyahu o l’Exèrcit, té la matriu internacional al Regne Unit. Compta amb el bagatge de diversos parcs temàtics en diverses ciutats d’Israel. El principal a Europa es va inaugurar a Londres, en els subterranis de Camden Town. En els registres ja no figura com a soci des de fa més d’un any Teddy Sagi, fundador de Playtech, propietari de Camden Market a Londres i considerada la quarta fortuna d’Israel, qui va finançar un servei de taxis per als soldats en el seu retorn a casa des del front de les operacions militars hebrees.
A Madrid Babylon Park compta amb una proposta similar a la londinenca, en concret a Leganés, un parc indoor de 1.200 metres quadrats amb una muntanya russa, cadires voladores, experiències de realitat virtual i jocs arcade, entre altres divertiments pensats per a atreure el visitant infantil i familiar. Els detalls d’on se situarà exactament en els limítrofs del Camp Nou, amb quin contingut i les previsions d’ingressos s’explicaran en l’Assemblea, indiquen fonts del club.
No obstant això, va avançar Mundo Deportivo que es tracta d’una concessió a llarg termini a canvi d’un fix i un percentatge de la facturació. Respecte a l’explotació de la marca Barça per part d’Ohana Real Estate també és de compromís llarg. Durarà més de 25 anys i proporcionarà uns 10 milions d’euros en cadascun dels tres primers anys a les arques del club. Després pagarà poc més d’un milió la resta de la durada del contracte. El nom que se li doni al complex immobiliari de Dubái apareixerà com a publicitat a l’esquena de la samarreta blaugrana en competicions domèstiques.
En el punt anterior de l’ordre del dia, el quart, els pocs compromissaris que presumiblement es connectaran a l’assemblea els tocarà aprovar l’ampliació del finançament en uns 500 milions d’euros per a prosseguir les obres del Camp Nou. Els 1.450 validats en el seu moment no són suficients. Els socis també hauran de votar a favor o en contra de l’emissió de bons recolzats amb els drets audiovisuals per valor de 105 milions, una injecció de tresoreria necessària que s’uneixen a altres 105 anteriors sol·licitats al juliol. És a dir, més deute. Almenys, entre el Barça de Flick i el parc d’atraccions, la diversió blaugrana està garantida.
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