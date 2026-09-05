Motor | TrialGP
Toni Bou acarona la gesta mentre Àlex Canales perd punts a la general de Trial2
El pilot de Piera continua intractable aquest any a l'eire lliure, i de moment encara no ha concedit cap victòria als seus rivals de TrialGP
El representant de la Pobla de Claramunt ha acabat la jornada de dissabte tercer, cedint set punts respecte el lleidatà Arnau Farré
Toni Bou continua intractable aquesta temporada, i en la primera jornada de competició del Gran Premi dels Països Baixos que s'està disputant a Zelhem ha tornat a deixar clar que és el màxim dominador de la disciplina. Un resultat que deixa el pilot de Piera a tocar de la gesta d'aconseguir el quarantè mundial el mateix any que celebrarà el seu quaranta aniversari, ja que en tindria prou només amb acabar la prova per certificar l'anhelat títol mundial.
No ho té tan fàcil el pilot de la Pobla de Claramunt Àlex Canales, que a Cahors va veure com el lleidatà Arnau Farré li robava el primer lloc de la general de Trial2, i avui en la primera jornada als Països Baixos ha tornat a cedir 7 punts respecte al seu màxim rival pel campionat. Ara mateix en suma un total de 262, pels 279 de Farré, i perseguit per un George Hemingway que no s'acaba de despenjar de la pugna.
Canales ha estat tercer al final del dia, la mateixa posició en què ha acabat les dues mànegues que ha disputat. En la primera ha pecat d'un inici una mica erràtic, amb un parell de fiascos que l'han obligat a clavar els darrers sectors per no caure encara més enrere. En la segona ha estat més net, però s'ha trobat amb un Farré i un Hemingway en estat de gràcia, que l'han relegat al tercer lloc final.
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