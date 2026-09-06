Trial
Àlex Canales, de la Pobla de Claramunt, veu com s'allunya el Mundial de Trial2
L'anoienc ha aconseguit un tercer i un quart llocs als Països Baixos, però el triomf i el tercer lloc del lleidatà Arnau Farré el deixen tercer, a 18 punts del lideratge, a falta de dues proves
El pilot de la Pobla de Claramunt Àlex Canales haurà de guanyar un parell de vegades i esperar resultats per aspirar al títol Mundial de Trial2 en l'últim cap de setmana, que es farà d'aquí a dos caps de setmana a Pobladura de las Regueras (Lleó). L'anoienc ha estat tercer i quart en les proves disputades aquest cap de setmana als Països Baixos, amb la qual cosa ha sumat 57 punts, pels 65 del seu màxim rival, el lleidatà de Sherco Arnau Farré.
Així, Canales ha estat quart aquest diumenge, tot i fer una fantàstica segona volta amb només dos punts de penalització. Però millor ha estat el britànic George Hemingway, que no n'ha fet cap en la tornada i ha estat el guanyador de la cursa, amb la qual cosa se situa ara segon en la general. En la jornada, el segon lloc ha estat per a l'italià de Montesa Francesco Titli. Dissabte, Canales havia quedat tercer, darrere de Farré i Hemingway.
Aquesta és justament la posició en què queda la classificació, amb Farré primer, amb 307 punts, seguit de Hemingway, amb 294 i de Canales, amb 289. Recuperar tants punts l'últim dia és gairebé impossible, però l'anoienc té gairebé assegurat el tercer lloc en una temporada en què ha dominat durant moltes setmanes gràcies a un gran inici.
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