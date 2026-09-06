Futbol | Segona RFEF
El CE Manresa arrenca disparat a Segona RFEF amb una golejada al camp de l'Arnedo (1-4)
Els bagencs es mostren molt superiors al conjunt de la Rioja en el retorn a la categoria i remunten en pocs minuts el gol inicial dels locals
Regió7
El CE Manresa ha tornat a la Segona RFEF amb molt bon peu. El conjunt de Sergi Trullàs ha derrotat l'Arnedo a la Rioja, al camp del Sendero, per un concloent 1-4 després de remuntar un gol inicial del conjunt de La Rioja. Més enllà d'aquest contratemps, el domini ha estat dels manresans, que han pogut capgirar el resultat abans del descans i rematar-lo després.
Així, l'Arnedo s'ha avançat aviat, amb el gol d'Unai Martínez, però Eric Montes ja ha avisat abans de la pausa d'hidratació. Les ordres del tècnic deuen haver anat bé perquè, dos minuts més tard, Bader ha empatat després d'una acció entre Aleix Díaz i un Momoh que ha deixat passar la bola.
Amb l'empat, el domini s'ha intensificat i, a la sortida d'un còrner, el central Matheus ha anotat el segon. I sense temps per deixar reaccionar els locals, el Manresa ha agafat una contra tot seguit, després de servir de centre, i Momoh ha fet el tercer.
Amb el resultat a favor, la segona part encara ha estat de més domini del Manresa. Trullàs ha aprofitat per fer els canvis i un d'ells, Pochito, ha tret partit dels seus minuts al camp per anotar el quart. L'Arnedo ja estava fora de partit totalment i, a sobre, ha acabat amb deu homes perquè Adrián Ruiz ha vist la targeta vermella directa per una dura entrada al visitant Roger Munells.
CD ARNEDO: Pradas, Iker (Medrano min 79), Corbacho, David, Ruiz, Khitthi (Chacón min 56), Pascual, Ortega, Vidorreta, Unai Martínez i Bobadilla (Madalin min 79)
CE MANRESA: Pulido, Olmedo (Vera min 77), Matheus, Munells, Tébar, Bader (Santi min 57), Portero, Montes, Aleix Díaz (Richard min 65), Momoh (Óscar Gómez min 77) i Moha (Pochito min 65)
ÀRBITRE: Pablo Ibáñez Campo (cantàbric). Vermella per al local Ruiz (min 90). Grogues per als locals Khitthi, Ortega i Iker i per al visitant Santi
GOLS: 1-0 Unai Martínez min 9, 1-1 Bader min 29, 1-2 Matheus min 38, 1-3 Momoh min 39, 1-4 Pochito min 75
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