Futbol sala | Pretemporada
El Covisa Manresa cau derrotat per la mínima a Ripollet en el tercer duel de preparació (6-5)
Un gol de doble penal en l'últim segon de l'enfrontament dona el triomf als vallesans en un duel amb bones sensacions bagenques a la pista
Regió7
El Covisa Manresa va caure derrotat a la pista del Ripollet per 6-5 en el tercer partit de la pretemporada, un duel en què ha trasmès bones sensacions a la pista, malgrat el resultat final. Va ser un llançament de doble penal en el darrer segon el que va fer quedar la victòria a casa, tot i que el resultat és el de menys en aquest moment del curs.
El conjunt de Xavier Santaella es va avançar amb un gol de Pol López als tres minuts de joc. Les rotacions locals, però, van ser agraïdes pel seu equip, que va capgirar el resultat amb un 3-1, amb dos gols de Joel i un d'Hugo.
Aleshores es van girar les tornes i el parcial de tres gols va ser per als forans. Hermosel va anotar el 3-2 i després van marxar Asís i Mellado abans del descans.
La segona part va arrencar amb domini total dels manresans, però no es va poder traduir en el resultat. El Ripollet va tornar a capgirar-lo amb anotacions de Rubén i d'Uri Lupi, aquest a tres minuts per al final. A més, una expulsió a Aaron significava jugar en inferioritat a dos minuts per al final.
Però el Ripollet va errar un doble penal abans que Pol López empatés a cinc gols. Tot seguit, però, el mateix jugador va interceptar amb el braç la sortida d'un llançament del porter local, a un segon per al final, i va propiciar el doble penal que va donar a Rubén l'oportunitat de fer quedar el triomf a casa.
El Covisa tindrà dissabte vinent un quadrangular a casa. A les cinc jugarà l'Enfaf Andorra contra l'Avinyó i, tot seguit, els manresans davant del Solsona, en modalitat d'una part. Tot començarà a les cinc de la tarda. El tercer lloc serà a les 18.30 i la final, a les 19.15 hores.
FS RIPOLLET: Aarón, Hugo, Víctor, Saúl, Xavi -equip inicial- Max, Uri Lupi, Joel, Rubén, Adri, Héctor Albadalejo i Pablo
COVISA MANRESA: Cella, Ambròs, Asís, Hermosel, Pol López -cinc inicial- Uri Jo, Mellado, Aaron, Ian, Terri, Dídac, Olmo i Terrats
GOLS: 0-1 Pol López min 13, 1-1 Joel min 5, 2-1 Hugo min 5, 3-1 Joel min 6, 3-2 Hermosel min 9, 3-3 Asís min 12, 3-4 Mellado min 19, 4-4 Rubén min 32, 5-4 Uri Lupi min 37, 5-5 Pol López min 39, 6-5 Rubén (dp) min 40
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