Cursa popular
La Cursa del Mosquit recupera l'esperit "runner" al The Club Padel Bages
La desena edició de la prova popular, que es tornava a celebrar després de sis anys d'inactivitat, ha atret al voltant de 200 corredors que han completat els circuits de 5 i 10 quilòmetres amb sortida al Parc de l'Agulla
La desena edició de la Cursa del Mosquit ha confirmat a tots aquells que encara en tenien dubtes, que recuperar aquesta tradicional prova popular ha estat un encert. Al voltant de 200 corredors s'han reunit aquest diumenge al matí al Parc de l'Agulla per completar els circuits de 5 i 10 quilòmetres que proposava l'empresa manresana Vibra Sports, organitzadora de la cursa juntament amb The Club Padel Manresa. Una edició rodona que recuperaven després de sis anys d'inactivat, d'ençà de l'arribava de la pandèmia de la Covid-19.
Un dels moments més emotius de la prova ha tingut lloca abans i tot que cap atleta comencés a córrer. Toni Bravo, impulsor de Vibra Sports, ha volgut dedicar un minut de silenci en memòria tant de Carles Vilajosana, assassinat durant la Festa Major de Manresa, com per a Pau Simon, el jove que va morir a la mina de les Cabanasses de Súria a finals del mes de juliol. Tots dos, confessa Bravo, "persones molt estimades a la ciutat de Manresa i la comarca del Bages, i en el cas del Pau, especialment vinculat al món de l'esport".
Un ambient de categoria
La cursa també va deixar palès el gran ambient de companyonia entre corredors, que no dubtaven a animar-se els uns amb els altres cada vegada que veien que un conegut s’apropava a la línia d’arribada. L’exemple més clar d’aquesta atmosfera festiva el va encarnar un grup d’una dotzena de companys del gimnàs V2O de Sant Fruitós de Bages, que conformaven un petit passadís per animar cada vegada que veien arribar un corredor que entrena amb ells.
Després de la prova els esperava, a tots ells, un entrepà de botifarra, una ampolla d'aigua i un refresc. A més, el fet de poder arribar a un espai com el The Club Padel va permetre que tots ells, i també els seus acompanyants, poguessin gaudir de les seves instal·lacions, inclosos els vestidors i la piscina. Aquest darrer, un espai molt visitat en un dia tan calorós com el d’avui. I pensant en els més menuts de cada casa, es va instal·lar un inflable dins l’aigua que ràpidament es va omplir d’infants.
Competició i superació
La Cursa del Mosquit no deixa de ser una de les moltes proves populars que tenen lloc durant tot l'any a la regió central, però això no dissuadeix als més competitius d'utilitzar-la com una plataforma d'entrenament. Un aspecte que es pot conjugar a la perfecció amb totes aquelles persones que s'han apuntat a la cursa sense un objectiu de temps en ment o un ritme a seguir, sinó amb l'única intenció de donar-ho tot i acabar la prova.
Bravo valora de manera "molt positiva" aquesta primera edició després de sis anys d'inactivitat de la Cursa del Mosquit, reconeixent que "ens feia molta il·lusió recuperar aquesta prova, i em sembla que l'ambient que estem vivint ja fa que hagi valgut la pena apostar-hi". Així i tot, i fent un petit balanç, no descarta moure la cursa un parell de setmanes més tard, ja que "el sis de setembre potser costa una mica reunir corredors i a sobre avui ens ha fet molta calor".
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