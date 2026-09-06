Futbol
El Gimnàstic de Manresa juvenil arrenca tres punts de Saragossa amb un home menys i els elements en contra (0-1)
Els bagencs superen l'expulsió de Raúl Guerra a l'equador de la segona meitat i s'enduen el partit gràcies a un gol de Rasche de córner
Regió7
El Gimnàstic de Manresa juvenil ha arrencat la temporada al grup 3 de Divisió d'Honor juvenil amb una molt meritòria victòria al camp d'un conjunt complicat a casa com el Saragossa Ràcing. Els escapulats sabien que calia estar molt concentrats per vèncer les dificultats de l'escenari, un camp petit i en males condicions que provocaria que els aragonesos se la juguessin constantment amb pilotes llargues i complicades de defensar. No eren coneixedors, però, del sobreesforç que caldria per guanyar.
Tot després d'una primera meitat en què no ha passat gran cosa a les àrees però en què el Nàstic ha tingut problemes per guanyar les segones jugades derivades dels refusos. La pressió del Racing era forta i això, a més, no permetia que els manresans poguessin desplegar el seu joc des de darrere i crear perill davant de la porteria rival, amb la qual cosa el 0-0 era el resultat més lògic.
Les coses han canviat a la segona meitat, quan el conjunt local ja no ha pogut pressionar tan amunt pel cansament. També és cert que el Gimnàstic ha abandonat la idea de dos davanters per buscar més joc per les bandes. Però tot s'ha torçat quan Raúl Guerra ha vist la segona groga per arribar tard a una acció.
Semblava que el premi seria puntuar, però l'equip no ha abandonat i, cinc minuts abans del final, el central Jon Rasche ha aprofitat un servei de cantonada, en què tot s'iguala, per anotar l'únic gol del partit. Un resultat que confirma la bona pretemporada del grup i premia l'esforç fet.
SARAGOSSA RACING CLUB: Iván García, Abián (Pérez min 75), Perales, Sall, Garza (Portero min 87), Ekua (Lucas García min 58), Yus (Paterna min 46), Gracia, Barrau (Vidal min 75), Fernández, Brosed
GIMNÀSTIC MANRESA: Cordente, Toribio, Olmedo, Rasche, Romero (Martínez min 81), Muñoz, Puigdollers, Esclasans, Lanza (Garrido min 66), Guerra i Goore (Cardona min 66)
ÀRBITRE: Almarcegui Bozal (aragonès). Grogues als locals Sall, Garza, Perales i Vidal i als visitants Rasche, Olmedo i Muñoz. Expulsat per doble amonestació Raúl Guerra, del Gimnàstic (min 65)
GOL: 0-1 Rasche min 85
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