Bàsquet /Pretemporada
El Manresa CBF tanca la pretemporada amb una victòria solvent contra el CB Roser (75-62)
L'equip d'Adrià Martínez arriba a vèncer per 22 punts contra un rival d'inferior categoria que estreny la diferència en l'últim quart
El Manresa CBF iniciarà la temporada oficial amb la Lliga Catalana divendres, a la pista de l'Almeda, després d'una victòria en l'últim duel de pretemporada contra el Roser. Ha estat una bona pedra de toc en un partit amb irregularitats pròpies de l'inici del curs i les baixes de Melero i Almasqué, però en què les bagenques han dominat en tot moment.
El primer quart ha estat igualat. Mentre al Roser li ha aguantat el físic, l'equilibri ha presidit un partit en què Emma Pey, amb 8 punts en aquesta fase, i Sira Gaspà, amb dos triples, donaven anotació a les locals. Els sis punts de Mascort, però, permetien a les barcelonines arribar al primer descans amb només tres punts de dèficit (21-18).
L'escapada manresana s'ha produït en el segon parcial. La defensa ha estat essencial per aconseguir moltes cistelles d'alt percentatge, la majoria de les quals en contraatac. A més, dos triples de Clàudia Morros han permès fer créixer una distància que, fins aleshores, voltava els deu punts, als setze (38-22) amb els quals s'ha arribat al descans, amb la visitant Fernández com a gairebé única oposició (40-24).
Al Roser li ha costat molt anotar a l'inici del tercer quart, en què la diferència ha pujat fins als 22 punts (48-26) amb més moments de bona pressió defensiva. Però un parcial de 0-8 en contra, amb dos triples d'Estrada i un bàsquet de Marrades ha fet aturar el partit a Adrià Martínez per evitar que les visitants entressin de nou en el partit.
Un triple a tauler de Queralt Ribera ha trencat el parcial i, tot i que el Manresa no ha arribat novament a la vintena de punts, ha pogut anar al darrer descans amb un 55-37 que, en principi, havia de resoldre el partit.
Però no ha estat així perquè el Roser ha arrencat amb un altre 0-8 el darrer període, amb triples de Moya i de Marrades que, tot i que han estat respostos per un tir de tres de Cojocariu, han fet aturar el partit a Adrià Martínez amb 58-48 i encara amb set minuts de joc.
Un triple de Sira Gaspà, però, ha tornat a desencallar l'atac, amb els punts de la jove Noa Ral per mantenir el marge i, malgrat que les foranes han vençut en l'últim quart i que la diferència s'ha quedat en tretze punts, la victòria no ha perillat en cap instant.
MANRESA CBF: Morros 6, Sira Gaspà 15, Magassa 2, Cojocariu 11, Júlia Garcia 4 -cinc inicial- Fornell 1, Sira Beltran, Mar Ribera 2, Pey 12, Martí 2, Queralt Ribera 10, Noa Ral 10
CB ROSER: Fernández 15, Moya 3, Cortés, Pinedo 5, Marrades 12 -cinc inicial- Soler 4, Van der Aa, Rebollo 5, Querol, Estrada 10, Montero i Mascort 8
PARCIALS: 21-18, 40-24, 55-37, 75-62
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