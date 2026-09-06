Trial
Toni Bou fa el somni realitat i obté el seu quarantè títol mundial a les portes de fer 40 anys
El pierenc guanya els primers vint punts del segon dia als Països Baixos i obté la diferència necessària per assegurar el campionat
Toni Bou va nèixer un dia simbòlic, el 17 d'octubre del 1986, el mateix dia en què es designava Barcelona com a seu olímpica per als 1992. D'aquí a un mes i pocs dies celebrarà el seu quarantè aniversari amb quaranta títols de campió del món. Aquest diumenge ha assegurat el vintè a l'aire lliure, que ha d'afegir als vint en X-Trial, en vèncer en la primera volta del segon dia del Gran Premi dels Països Baixos, que es disputa a Zelhem.
Amb aquest resultat Bou suma 420 vint punts pels 304 del seu company Gabriel Marcelli, que en l'arrencada d'aquest diumenge ha estat tercer darrere de Jaime Busto. Són 116 punts de diferència amb 100 en joc per posar punt i final a la poca tensió que hi ha hagut en aquest campionat, en què Bou ho ha guanyat tot.
I això, amb una lesió d'esquena que va fer pensar que hauria de passar pel quiròfan ara fa un any i que provocaria que no pogués arribar a la fita. Però el doble 40 ja és un fet, amb unes xifres de vertígen. A l'aire lliure ha guanyat 175 vegades, amb 234 podis en 290 participacions. Sota sostre té 99 victòries i 117 podis en 129 presències. Senzillament insuperable.
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