ACTUALITAT BLAUGRANA
El FC Barcelona tanca l’últim exercici econòmic amb 18 milions en negatiu i acumula tres temporades de pèrdues ordinàries
Joan Laporta presentarà davant els compromissaris un rècord de facturació que sobrepassa per primera vegada els mil milions, però acumula 215 milions de gestió deficitària en les tres últimes temporades
Albert Guasch
El FC Barcelona ha donat a conèixer als socis els números que s’han d’aprovar a l’Assemblea de Compromissaris del pròxim dia 19. Tot i que el club, com correspon a qualsevol empresa amb escrutini públic, mira de dissimular divulgant uns resultats positius, en realitat la memòria dona números vermells en la gestió ordinària. Es tracta del tercer any consecutiu en què es dona aquesta situació.
En la temporada 23-24, després d’uns comptes recalculats per força, les pèrdues van ser de 180 milions; en la 24-25, de 17, i en la 25-26, el saldo negatiu que hauran d’avalar els socis en la pròxima assemblea arriba als 18 milions. Un total de 215 de gestió deficitària en tres cursos. La segona etapa de Joan Laporta al Barça, des de l’exercici 2020-21, dona un total de -248 milions.
La perenne eufòria oficialista sobre la recuperació del FC Barcelona no sempre coincideix amb les dades. El relat sempre és més alegre. El club va avançar fa uns dies un balanç positiu de la gestió ordinària sense precisar-ne la xifra. Aquest dilluns, en la documentació traslladada als socis, s’especifica que és exactament de tot just 200.000 euros.
No obstant, una vegada inclosos els imports extraordinaris i els impostos, el resultat net és negatiu en 18 milions d’euros. En altres èpoques hauria suposat l’obligació de dimitir de la junta directiva, però l’article 67 dels estatuts del club està suspès, el que impedeix pèrdues en dos exercicis consecutius.
Depreciació de Barça Produccions
No tot és dolent en el balanç. Ni de bon tros. Hi ha en la memòria de la temporada 25-26 notícies molt bones. L’ebitda ordinari és de 140 milions en positiu, cosa que emet un missatge de credibilitat al sector financer. Els ingressos d’explotació ascendeixen a 1.060 milions d’euros, un considerable augment respecte a la campanya anterior, que va ser de 994. És una xifra rècord, la primera vegada que se superen els simbòlics mil milions, tot i que hagi acabat una mica per sota dels 1.075 pressupostats. Demostra la fortalesa de la marca Barça i la seva capacitat comercial.
En aquest sentit, els ingressos per patrocinis han escalat als 265 milions, cinc més que en l’exercici anterior. El Barça Licensing and Merchandising ha facturat 208 milions, 40 més que a la campanya 2024-25. En ticketing, entrades vip i visites al museu s’ha aconseguit un increment de 50 milions. I quant a traspassos es van ingressar 43 milions, d’Ansu Fati, Pau Víctor, Dro, Jan Virgili i un percentatge de la revenda de Trincao.
Pèrdua de valor de Barça Produccions
Per a la temporada actual, la 26-27, es preveuen 1.195 milions d’euros d’ingressos d’explotació. Això també haurà de ser aprovat per l’assemblea, que tornarà a ser telemàtica, com ja té acostumats els socis aquesta junta. La normalització de l’anomalia.
Significativa resulta també la pèrdua progressiva de valor de Barça Studios, ara anomenada Barça Produccions, i que ha impactat de forma significativa en el balanç dels comptes dels últims anys. Un forat negre, en realitat. D’una valoració inicial de 400 milions, l’exercici anterior es va rebaixar a 178, amb una participació del club del 53,4%. Ara es deprecia encara més, als 116 milions i, en canvi, augmenta el tros pertanyent a l’entitat blaugrana al 61,14%, donant validesa a les advertències de l’auditor l’any passat sobre la sobrevaloració de l’empresa, que no acaba d’arrencar com es preveia.
El Barça va augmentar la campanya anterior un 7% la massa salarial esportiva, bàsicament per la renovació dels contractes de les estrelles de la plantilla. En la present la despesa en aquest apartat és d’un 53% del seu pressupost, és a dir, 636 milions. És un percentatge molt saludable i és una de les grans correccions que ha realitzat la gestió de Joan Laporta respecte al passat.
300 milions per completar l’Espai Barça
Durant la temporada 2025-26 s’han començat a pagar els interessos de l’estructura de finançament de l’Espai Barça, cosa que ha suposat un impacte en la despesa financera i a la tresoreria del club, ja que el Camp Nou encara no es troba a ple rendiment.
Segons s’explicita en la memòria, l’endeutament brut se situa el 30 de juny del 2026 en 910 milions d’euros, amb un increment de 43 milions d’euros respecte a l’exercici anterior. D’aquest import, 597 milions d’euros corresponen a deute amb entitats de crèdit i emissions de bons, mentre que 167 milions corresponen a deutes amb clubs per fitxatges de jugadors. Aquí queden fora totes les obligacions contretes per la reforma del Camp Nou. El patrimoni net del club se situa en -168 milions.
En aquest sentit, en la memòria es resol un dels misteris dels últims dies. Fa referència a l’ampliació del deute per completar l’estadi. Es parlava de 500 milions. Al final en seran menys. Seran 300 milions, que se sumen als 1.475 demanats inicialment.
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