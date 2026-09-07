Bora Milutinovic, el seleccionador del món
En la darrera època daurada de les publicacions en paper, a final del segle passat i principi d’aquest, totes les guies i àlbums de cromos que sorgien lligats als Mundials de futbol tenien una imatge segura. Entre el 1986 i el 2002, l’objectiu era saber en quina selecció apareixeria la cara d’un home que va entrenar fins a vuit conjunts estatals, cinc dels quals en una Copa del Món i dos d’ells, amfitrions. Curiosament, però, no va entrenar el conjunt representatiu de cap dels seus dos països. Avui fa 82 anys i es diu Velibor, però tothom el coneix com a Bora Milutinovic.
Dos països perquè és nascut a l’actual Sèrbia però, com molta gent de la seva generació, abans era iugoslau. Ja en la seva etapa de jugador va voltar per tot arreu. Va destacar la seva trajectòria al Partizan de Belgrad, amb el qual va arribar a ser subcampió d’Europa en una final perduda el 1966 contra el Reial Madrid, en el sisè títol dels blancs.
Després, va actuar en conjunts francesos, suïssos i un de mexicà, els Pumas, amb els quals va començar la seva etapa a les banquetes, un cop penjades les botes. I seria allà on, sense saber-ho, forjaria la seva llegenda de seleccionador mundialista.
Perquè Mèxic no havia d’organitzar el campionat del 1986. Aquest havia estat atribuït a Colòmbia. Però l’estat de violència al país sud-americà va propiciar el canvi i el retorn a la seu del torneig del 1970. Els asteques van confiar en el balcànic, que havia aconseguit dues Copes de Campions de la Concacaf, per a la cita de casa. En el torneig, Mèxic va arribar fins als quarts de final, la seva màxima fita fins ara, i només va caure en els penals contra Alemanya Federal, posterior finalista.
Assumit aquest repte, Milutinovic ja no ho va poder deixar. El 1990 no va marxar gaire lluny, a la veïna Costa Rica, i va aconseguir que els ticos passessin la primera ronda en un grup en què van derrotar Escòcia i Suècia i només van perdre amb Brasil. Després, Txecoslovàquia els va fer tocar amb els peus a terra a vuitens.
El 1994 tornava a tocar equip amfitrió. Els Estats Units afrontaven un Mundial que havia de catapultar el futbol al país i, per tant, el tècnic tenia una gran responsabilitat. L’equip va superar la primera fase, però Brasil, que acabaria guanyant el títol, el va fer fora a vuitens.
El 1998 es va fer amb les regnes d’una Nigèria talentosa que va deixar fora Espanya en la primera ronda. Després, els africans es van refiar i Dinamarca els va clavar una pallissa en la primera eliminatòria. El comiat va arribar amb l’única participació de Xina en el torneig. Com tants d’altres, no va poder fer rutllar el gegant, que no va aconseguir cap gol en tres partits.
Amb cinc Mundials, només és superat per Carlos Alberto Parreira, amb sis, en la llista de més Copes del Món com a entrenador. En el seu cas, però, van ser cinc de diferents. A més, va trobar temps per preparar en d’altres moments Hondures, Jamaica i Iraq. 286 partits com a seleccionador. Una llegenda, a la seva manera.
Subscriu-te per seguir llegint
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui