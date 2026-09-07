Motor | MX2
Guillem Farrés, de Balsareny, té cada vegada més a prop el títol mundial d'MX2
El pilot bagenc arribarà a la penúltima cita del campionat, que es disputarà a la Xina, amb 50 punts de marge respecte al seu company d'equip, Camden McLellan
No es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat, però és innegable que Guillem Farrés té cada vegada més a prop inscriure el seu nom al títol mundial d’MX2. El pilot de Balsareny va exhibir la seva millor versió el passat cap de setmana en el Gran Premi de Turquia, on no només va sumar el seu sisè triomf general en un cap de setmana, sinó que a sobre va augmentar fins als 50 punts el seu avantatge al capdavant de la classificació del mundial de la categoria d’MX2.
Farrés afrontava la primera de les tres cites consecutives amb què tancarà el Mundial un pèl descansat, després de l’exigent doblet de proves a Suècia i als Països Baixos. Això si, conscient que el circuit d’Afyon podia ser un punt d’inflexió de cara a la pugna pel mundial.
El cap de setmana va començar de la millor manera possible. Farrés va ser primer a la mànega classificatòria després de quallar una gran sortida, i d’avançar el que aleshores era el segon classificat a la general, el belga Sacha Coenen.
El diumenge de Farrés va començar amb una segona posició més dolça de l’esperat tot i perdre el triomf a les voltes finals, ja que Coenen va patir una caiguda que el va deixar fora de cursa. Una circumstància que l’afavoria a llarg termini, i Farrés va optar per ser un pèl conservador. A la segona mànga, en canvi, va ser el pilot amb millor ritme, i el seu primer lloc el va permetre situar aquests 50 punts entre ell i Camden McLellan, el seu company a Triumph i des d’ara màxim rival pell títol.
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