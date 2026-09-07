L'Europa denuncia una nova actuació de la policia «desproporcionada» per una estelada: "L’han llançat a terra i colpejat"
És el segon cas en dues setmanes en què un aficionat català és reduït amb una força excessiva per portar una bandera independentista
Inés Sánchez
Dues setmanes després que el Barça denunciés, en el seu debut a la Lliga contra l’Elx, «l’ús desproporcionat de la força» després de la detenció i reducció d’un aficionat per portar una estelada al partit, en una actuació que Junts va qualificar d’«abús i maltractament», el Club Esportiu Europa ha denunciat aquest diumenge una situació idèntica a Alcorcón, en un partit en què les autoritats han «llançat a terra i colpejat» un seguidor per portar la bandera independentista al camp.
Segons la normativa, només es poden prohibir símbols que suposin una incitació directa a l’odi o a la violència, cosa que no passa amb les estelades. L’Europa ha explicat que, segons els aficionats presents, agents de la Policia Nacional «han llançat a terra i colpejat» un aficionat del club, «li han requisat l’estelada i fins i tot l’han volgut obligar a dir que era espanyol».
L’Europa recorda el cas del Barça, del 23 d’agost, i lamenta una nova «actuació desproporcionada dels cossos de seguretat pel fet de portar una estelada». L’afició de l’Europa ha abandonat el partit en solidaritat amb la persona afectada, a qui els agents també han amenaçat amb «una possible sanció en aplicació de la Llei de l’Esport».
«Prou d’impunitat»
El Club Esportiu Europa ha condemnat aquest diumenge «l’actuació de la Policia Nacional» i ha qualificat d’«inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d’expressió i les llibertats polítiques i socials».
Els candidats de Junts i ERC a l’alcaldia de Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, respectivament, han condemnat l’actuació de la Policia Nacional a les xarxes socials. «Prou d’agressions i prou d’impunitat», ha reclamat Martí en un missatge a X, en què ha instat el PSC i el PSOE a fer «un pas endavant». Alemany ha qualificat els fets d’«inadmissibles», ha demanat que s’assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran a l’Ajuntament una declaració institucional de condemna.
El vídeo de l’Elx-Barça
La polèmica va començar en el primer partit de Lliga del conjunt blaugrana contra l’Elx, quan diversos agents van retirar la bandera a l’aficionat, a qui posteriorment van apartar de la cua juntament amb un altre seguidor. A partir d’aquí es va produir un forcejament entre els aficionats i els policies. Els agents van intervenir amb les porres i un dels seguidors va acabar a terra, on va ser reduït per diversos agents i va rebre diversos cops. Finalment, dos policies se’l van endur emmanillat.
El Barça va cancel·lar l’homenatge previst als vuit jugadors del Barça que van ser campions del món arran d’aquests fets. Laporta, en les seves declaracions als mitjans del club, va afirmar que això «ha de servir d’una vegada per totes perquè els culers i els catalans puguem anar amb l’estelada sense que corri perill la nostra integritat física». I també perquè «deixi d’estar estigmatitzada per les forces de seguretat i d’ordre públic».
La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va informar dilluns passat que la Policia Nacional havia obert una investigació per aclarir què havia passat i que «no es va donar cap instrucció ni ordre per requisar banderes». Marlaska va admetre, després de les peticions dels partits polítics catalans perquè intervingués al Congrés, que «pot haver-hi» hagut un ús desproporcionat de la força policial, tot i que ha demanat esperar les conclusions de la investigació interna oberta d’ofici.
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