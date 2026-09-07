Hoquei patins
L'Igualada Rigat arranca la preparació del nou curs amb victòria a Les Comes
El nou projecte que tornarà a encapçalar Marc Muntané es va estrenar el cap de setmana amb una contundent victòria per 3-1 davant el Recam Làser Caldes
Regió7
El nou projecte de l'Igualada Rigat va estrenar aquest cap de setmana la pretemporada a Les Comes amb una contundent victòria per 3-1 davant el Recam Làser Caldes. Més de 400 espectadors van omplir de color les graderies del temple arlequinat, en una tarda on es van veure les primeres evolucions d’un equip que es troba encara en plena fase de construcció.
Els de Marc Muntané van anar de menys a més i, després d’una primera meitat més espessa en què el conjunt vallesà es va avançar, van reaccionar a la represa amb més ritme, fluïdesa i un bon joc col·lectiu per capgirar el duel amb un gol d’Àlex Cardil i un doblet d’Iñaki Cabezas. Un duel en què no van jugar ni Marc Carol ni Biel Llanes, concentrats amb la selecció espanyola amb motiu dels World Skate Games de l'11 al 18 d'octubre.
La primera part no va mostrar la millor versió dels igualadins. Quan semblava que el partit arribaria sense gols al descans, el conjunt vallesà va obrir el marcador a falta de 2:34 per la mitja part. Una acció ràpida del Caldes va acabar amb Pau Cardona superant Jaume-Arnau Marquès per establir el 0-1. Un gol que permetia als visitants marxar als vestidors per davant.
La imatge va canviar a la represa. Amb Juanma Carrión sota pals, els de Marc Muntané van sortir molt més endollats, augmentant el ritme i començant a trobar més espais en atac. La reacció va ser immediata. Només s’havien disputat dos minuts de la segona meitat quan Gerard Riba va conduir una gran transició i va assistir Cardil, que va definir amb certesa per igualar el partit.
L’empat va donar més confiança als arlequinats, que van començar a mostrar la seva millor versió. Cabezas va culminar la remuntada poc després, novament assistit per Riba, amb un control magistral abans de superar Ferran Busquets amb una definició de molta qualitat per establir el 2-1. Amb l’avantatge al marcador, els arlequinats van continuar mostrant bones sensacions a través del joc col·lectiu. A la recta final del matx, Cabezas va sentenciar el matx amb una fuetada que es va estavellar a l’escaire de la porteria per signar el seu doblet.
El primer amistós a Les Comes va servir per continuar acumulant minuts i automatismes en una plantilla amb moltes novetats aquesta temporada. Riba va redebutar davant la seva afició deixant dues assistències, mentre que Cabezas va estrenar-se amb dos gols. Va ser una tarda especial per a Ferran Busquets, porter cedit per l’Igualada Rigat al Caldes, que va tornar a Les Comes defensant la porteria vallesana.
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