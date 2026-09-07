Futbol
Rodri i Pedri: la química que flueix al Barça
El Barça avergonyeix el València amb una altra maneta: la tercera del campió
Marcos López
Rodri i Pedri, la química comença a fluir… Fa anys que juguen junts. Però no és el mateix. Ni serà el mateix. A Mestalla, un estadi que semblava un volcà, cansat el valencianisme d’un propietari a qui no volen veure des de fa temps, es va comprovar que la química entre Rodri, el líder que no tenia el Barça, i Pedri, l’amo ideològic del joc que va dissenyar Flick fa ja dues temporades, va començar a fluir. I no resulta gens casual que tots dos acabessin sent ovacionats pels aficionats del València, que premiaven no només el seu excel·lent joc, sinó el record de la segona estrella conquistada per Espanya als Estats Units.
Era el primer dia de Rodri com a titular. I es va notar des de l’inici perquè modifica, i més del que sembla, l’estructura, aquesta va ser la paraula utilitzada per Flick, del Barcelona. Amb ell, Pedri està més alliberat. I l’equip, que estava acostumat a dos centrecampistes en paral·lel, per deixar un mitjapunta per darrere dels tres davanters, ara recupera el dibuix més tradicional del 4-3-3, que l’emparenta amb els grans Barces de Cruyff, Guardiola, Luis Enrique… Rodri, i per si sol, sosté la bastida, cosa que permet a Pedri no haver d’endarrerir-se per connectar amb la pilota. La pilota ja li arriba. I en bones condicions. I sense necessitat de desgastar-se en esforços cap enrere per iniciar la construcció.
Amb l’exjugador del City, educat en la cultura guardiolista i adquirit l’ofici en la tremenda exigència de la Premier, el Barça té un migcampista que domina el joc. Tant en la lectura ofensiva com en la interpretació defensiva, tan valuós en un equip que viu esbojarradament a l’atac, jove, immadur i imperfecte com és. Rodri omple el camp. No és cap exageració, sinó que el mapa de calor de la seva estrena com a titular a Mestalla el porta a gairebé tots els racons. Fins a 91 tocs va fer en 62 minuts de joc, en què va oferir una exhibició, malgrat el seu error en la primera part, redimit per una gran parada de Joan Garcia al xut de Danjuma, de control. Va realitzar 83 passades. ¡I en va fallar dues! O sigui, un espectacular 98% d’encert. Intel·ligent va estar en la direcció a més d’aportar el seu poder en el joc aeri quan el seu superb cop de cap va ser escopit pel travesser del València.
«S’ha dit que Rodri i jo no funcionem, però és molt còmode jugar amb ell», va explicar el canari, elegit el segon capità del Barça per decisió personal de Flick, que va atorgar el primer braçalet a Raphinha. «Poques vegades perd una pilota i ajuda molt en defensa. Ens anirem entenent bé i amb partits, encara millor», va afegir Pedri, que està responent al que li demana Flick. Que arribi amb més freqüència a l’àrea. I tingui millor relació amb el gol. A Mestalla es va veure tot el que li demana el tècnic. Rodri va robar i va pressionar en l’inici de la jugada del 0-3 creat per Lamine i Fermín, però anotat per Raphinha. Pedri va firmar el 0-4 després d’una gran assistència de Dani Olmo, dos minuts abans que Flick el tragués del camp, moment en què Mestalla també va aprofitar per ovacionar-lo.
Pedri, més a prop de l’àrea
El seu primer partit amb Rodri de titular al Barça revela que la química ha començat a fluir. I amb més rapidesa del que es pensava. Pedri va viure més a prop de l’àrea valenciana, sense perdre presència en el joc (86 tocs en 81 minuts) ni les seves virtuts defensives que en ocasions resulten invisibles: vuit recuperacions va aconseguir el canari; sis, el madrileny.
«Tot el que fa al camp té sentit i dona estructura a l’equip. També és un líder absolut al vestidor», va explicar Flick, que disfruta de les primeres setmanes de cohabitació amb Rodri, que no només ha vingut per donar-li una nova dimensió al Barça sinó que també té una altra missió. «Estic content amb el treball que està fent Marc Bernal i ha d’aprofitar aquesta oportunitat de la manera correcta», va precisar l’alemany per recordar al jugador del planter que no té millor mestre, ni més pròxim, que l’actual Pilota d’Or de l’últim Mundial.
«Si el Marc ho aprofita serà millor i millor, cada vegada millor», va sentenciar el tècnic, que va comprovar a Mestalla que té dos tresors per cuidar i mimar la pilota. Si Rodri va fallar només dues passades en el seu debut en l’onze inicial, Pedri, que va intervenir menys en més temps en un símptoma de la sigil·losa transformació a la sala de màquines, va cometre tres errors. El canari va fer 72 passades, en va encertar 69, amb un exquisit 96% d’eficàcia. I va saber que amb Rodri la vida li serà més fàcil perquè el Barça no només ha fitxat el millor migcampista del planeta, sinó que també ha incorporat un soci per a Pedri, a més d’un tutor i professor per a Marc Bernal.
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