Motor | Motociclisme
David Checa, de Sant Fruitós de Bages, puja al podi en la segona cursa a l'Slovakiaring
El pilot bagenc, ara a l'equip eslovac Maco Racing, va afrontar la prova a mode de preparació de la darrera cita del mundial de resistència
Jaume Grandia
El pilot santfruitosenc David Checa Carrera, ara a les files de l’equip eslovac Maco Racing, va participar aquest cap setmana al circuit de l'Slovakiaring, a la localitat d'Orechová, Eslovàquia. Un Gran Premi inscrit en la cinquena prova del campionat Alpe Adria, i que Checa afrontava com a preparació per la darrera cursa del mundial de resistència -EWC-, el tradicional Bol d’Or, que se celebrarà el cap de setmana vinent, el 19 de setembre, al circuit Paul Ricard.
Al circuit local per al seu equip, David Checa va competir en la categoria de Superbikes. En la primera cursa del cap de setmana, la llarga del dissabte, el santfruitosenc va lluitar per les posicions que li donaven dret a podi, però va acabar sent setè a causa d'uns problemes mecànics al tram final.
En la cursa esprint de diumenge, Checa finalment va poder completar una cursa sense imprevistos i va ser tercer, a tot just 136 mil·lèsimes del quart lloc que va ocupar Michal Prasek. En la segona cursa del dia, de nou llarga, va retornar al tercer graó del podi després de superar per 255 mil·lèsimes Martin Choy. Les tres curses del cap de setmana les va guanyar el txec Michal Filla.
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