Graviteo A Coruña Xacobeo
Fausto Blanco: «Pujar quinze metres en menys de cinc segons impressiona»
El vocal d’escalada de la Federació Galega de Muntanyisme, Fausto Blanco, explica les claus de les proves que arribaran a O Parrote
El vocal d’escalada de la Federació Galega de Muntanyisme coneix bé l’evolució d’un esport que a Galícia compta amb joves capaços de competir entre els millors del país. Graviteo A Coruña Xacobeo portarà ara aquesta escalada a l’entorn d’O Parrote, amb diferents proves i un format pensat tant per a esportistes experimentats com per a aquells que vulguin acostar-se per primera vegada a la competició.
En què consisteixen les proves d’escalada que formen part de Graviteo A Coruña Xacobeo?
—Aquest és un esdeveniment de diverses disciplines. Totes estan relacionades amb la gravetat. Hi haurà escalada de psicobloc, que consisteix a escalar un mur i caure a l’aigua. També un Open de bloc, que es protegeix amb matalassos i té una alçada d’uns quatre metres i mig. Són problemes tècnicament molt difícils i els escaladors tenen un temps per provar-los i resoldre’ls. El format Open té un reglament més lliure que l’oficial, tant pel que fa a les categories com al sistema de competició, i s’adaptarà als participants que vinguin. La idea és que hi hagi una categoria màster absoluta i una altra de juvenil i que el guanyador pugui estar amb les figures d’àmbit estatal que venen a competir en psicobloc. Després, hi ha una prova de velocitat en què sí que se segueix el reglament oficial. Són dues línies amb les mesures oficials. Els que lluiten contra el cronòmetre fan temps estratosfèrics. Quan arribes a semifinals i finals, competeixen en paral·lel. No es passa per temps, sinó per qui arriba abans. Tot està pensat per fer-se a l’entorn d’O Parrote.
Quants esportistes poden venir a escalar a A Coruña?
—Intentarem que hi hagi 250 escaladors de bloc, amb diferents horaris perquè puguin fer una prova en un format divertit que també pugui interessar a escaladors forts. La filosofia és portar a un lloc emblemàtic un esport tan atractiu. Des que és olímpica, aquesta disciplina crida molt l’atenció en les retransmissions. Cada vegada hi ha més participants i usuaris als rocòdroms. Si el clima acompanya, l’esdeveniment pot funcionar perfectament.
Quin moment viu l’escalada a Galícia?
—A Galícia tenim molt bons especialistes en velocitat. Als circuits estatals tenim força medalles, tant juvenils com absolutes, perquè entrenem en les mateixes condicions. Tothom treballa igual als murs de velocitat. Pel que fa a dificultat i bloc, tenim joves amb molt talent que entren a les finals de la Copa d’Espanya, però estem molt condicionats per les instal·lacions i el lloc d’entrenament.
S’ha passat de fer instal·lacions costoses, per la seva alçada, a fer que siguin les preses i la seva col·locació el que requereix més pressupost. Si no tens un set de competició, resulta molt complicat mecanitzar els moviments, que cada vegada són més espectaculars. Es veu un tipus d’escalada que no és la clàssica, amb tres punts de subjecció. Cada vegada hi ha més salts. Per practicar-ho cal tenir a prop una instal·lació adequada, i és difícil de trobar. Tenim esportistes que viatgen molt per entrenar i, tot i així, obtenen resultats.
Pot ajudar Graviteo A Coruña Xacobeo a divulgar l’escalada?
—Fer un format Open busca arribar a una capa social àmplia. A Coruña ja sap que té un rocòdrom municipal i instal·lacions privades. L’escalada no és un esport autodidacte, cal aprendre amb unes mesures de seguretat i saber que hi pot haver lesions. Tant amb corda com en bloc, cal seguir unes pautes i unes mesures que convé adoptar a les escoles.
Després, el nivell de competició és el pas següent. Els joves que volen competir tenen les proves d’àmbit gallec. Se’n fa una per calendari per acostar-se a les proves de la Copa d’Espanya. Això és una cosa intermèdia. Tots els esportistes que ja han fet de l’escalada el seu vici i tenen el cuquet poden venir a provar una competició oberta i no tan rigorosa pel que fa a arbitratge i temps. Poden mesurar-se amb gent bona i sentir els nervis de la competició, on ja es veuen autèntics atletes.
Per què l’escalada enganxa tant el públic?
—L’escalada de competició, visualment, és molt estètica. Veus una persona a dos metres de terra fent moviments dinàmics, frenant amb control i caient quan no ho aconsegueix. Són caigudes espectaculars, encara que ells hi estan acostumats. A la gent que coneix una mica l’esport, veure’l en directe li resulta molt més interessant.
El rècord del món de velocitat ha baixat dels cinc segons; a les finals de la Copa del Món tots es mouen en aquests temps. Pujar quinze metres, amb inclinació i a aquesta velocitat, que és gairebé com córrer, impressiona. És una barreja d’agilitat, coordinació, coneixement de l’itinerari i control corporal. A la gent li agradarà.
Quina imatge li agradaria que el públic s’endugués de Graviteo i de l’escalada?
—Tots els esports estan molt tecnificats, però en l’escalada tenim, a més, una activitat física que també és molt saludable. Quan comences, dius: ‘si perdés tres quilets podria pujar millor’ o ‘si tingués més elasticitat, podria fer més coses’. Cada vegada valorem més socialment una vida saludable.
Encara que ho veiem en estructures artificials, aquest és un esport molt connectat amb la natura. No deixa de ser l’entrenament per escalar en entorns naturals. A mi m’agradaria que la gent veiés que són esportistes amb passió per un esport sense límits. Sempre et podràs superar perquè hi haurà algú millor que tu i una peça més difícil de pujar.
Més enllà dels cronòmetres, les classificacions i l’espectacularitat d’una competició al costat del mar, Blanco espera que Graviteo serveixi també per mostrar tot el que envolta aquest esport. L’escalada exigeix força, tècnica i coordinació, però també obliga a enfrontar-se a la por, confiar i aprendre a gestionar situacions en què el cap pot marcar la diferència.
Via: Diari de Girona
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