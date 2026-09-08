Hoquei patins
L'Igualada Femení HPC es presenta amb una nòmina de 14 equips federats
El conjunt anoienc formarà més de 120 esportistes aquesta temporada, i comptarà amb el suport d'una vintena d'empreses de la regió central
Regió7
L'Igualada Femení HCP ja ho té tot a punt de cara a començar la temporada 2026/27. El conjunt de la capital de l'Anoia va aprofitar el cap de setmana per dur a terme la seva presentació oficial davant l'afició, exhibint unes xifres que creixen any rere any. Per aquest curs, l'entitat igualadina comptarà amb un total de 14 equips federats, formarà més de 120 esportistes i gaudirà del suport de més d'una vintena d'empreses de la comarca i la regió central.
Una jornada maratoniana que va començar dissabte al matí als dos pavellons d'hoquei patins de Les Comes, amb els partits de presentació que van disputar tots i cadascun dels equips del club. Una excusa per tornar a reunir famílies i jugadores després de l'aturada estiuenca, i que van disputar aquests primers amistosos davant d'una desena de clubs d'arreu del país.
El plat fort
El plat fort de la jornada era el partit de presentació del primer equip, però una hora abans es va dur a terme un altre dels actes més esperats del dia, la presentació conjunta de jugadores i cos tècnic dels 14 conjunts federats d'enguany, així com de l'equip comarcal. Convé destacar en aquest sentit, que dos dels conjunts federats jugaran en categoria mixta gràcies a l'afiliació del club amb l'HC Montbui.
El duel del primer equip va enfrontar el conjunt de Nacional Catalana contra el CHP Bigues i Riells. El Grupo Guzmán es va imposar amb certa comoditat a l'equip vallesà per 3-1. Un duel en què es va estrenar com a golejadora una de les noves incorporacions del combinat blau de cara a aquest curs, l'egarenca Ana Valverde. Una jugadora cridada a ser important en la dinàmica del primer equip tenint en compte que prové del Cerdanyola CH, de l'OK Lliga.
Segons ha explicat el mateix club, "Amb 15 equips, més de 120 esportistes -on més del 80% són anoiencs- i el suport de més de 20 empreses d’arreu del país, l'Igualada Femení HCP afronta aquesta temporada amb la voluntat de continuar creixent per un projecte que treballa decididament, des de fa més de 20 anys, pel present i el futur de l’hoquei patins femení de la comarca".
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