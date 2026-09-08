Poliesportiu
Meritxell Ferré guanya el premi gran de la Nit de l'Esportista per tercer any seguit
La nedadora d'artística del Club Natació Sabadell fa valer les tres plates de l'Europeu de París i l'or i les dues plates a la Copa del Món per vèncer per primer cop en solitari
Els ballarins Diandra Illes i Guillem Pascual i el futbolista Marc Pubill comparteixen el segon lloc i la gimnasta Laia Font queda tercera
La nedadora d'artística Meritxell Ferré s'acaba d'endur el seu tercer premi gran a la Nit de l'Esportista que s'ha celebrat al Teatre Conservatori de Manresa. Ferré ja va guanyar el 2024 amb el futbolista Marc Pubill i també l'any passat, aleshores amb la pilot d'enduro Mireia Badia i ara s'ha imposat en solitari.
Els seus principals mèrits han estat les tres plates en els Campionats d'Europa de París, fa poques setmanes, i l'or i les dues plates a la prova de la Copa del Món de Pontevedra. A més, ha estat elogiada per la seva seleccionadora, Andrea Fuentes, sobretot per la seva tasca d'acròbata de l'equip.
Amb la seva tercera victòria, Ferré, de només 19 anys, empata a triomfs amb grans noms de l'esport manresà, com la nedadora Montserrat Majó, el pilot de motos Toni Elías Deix, el basquetbolista Joan Creus, el jugador de waterpolo Carles Sanz, la corredora de muntanya Núria Picas o el gimnasta Thierno Diallo. Queda a una victòria de la nedadora Neus Panadell, vencedora en les quatre primeres edicions, a dues del millor, el waterpolista Manel Estiarte.
El segon lloc del premi absolut ha estat compartit pels ballarins Diandra Illes i Guillem Pascual, campions d'Europa, i pel futbolista Marc Pubill, campió del món amb la selecció espanyola. El podi el completa la gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font que ha aconseguit, entre d'altres fites, el seu primer or en una prova de la Copa del Món.
Aquesta és la llista de guardons entregats en la gala, presentada per la periodista de Regió7 Queralt Casals.
MILLOR ESPORTISTA (categoria absoluta)
1a Meritxell Ferré (natació artística)
2ns Diandra Illes i Guillem Pascual (ball esportiu) i Marc Pubill (futbol)
3a Laia Font (gimnàstica artística)
Finalistes:Ericka Badeau Maseras, Gonçalo José Sousa, Griselda Serret, Martí Serra, Ona Bonet i Meritxell Soler (atletisme), Daniel Ficola i Tatiana González (ball esportiu), Melania Sorroche (boxa), Òscar Pulido i Joel Priego (futbol), Lorena Medina, Aitor Gómez, Álvaro Giráldez, Martí Flores i Thierno Boubacar Diallo (gimnàstica artística) i Robert Vilarasau (trampolí)
MILLOR ESPORTISTA JOVE (fins a 21 anys)
1a Gerard Fernández (bàsquet)
2a Eloi Anton (atletisme)
3a Oriol Marsinyac (rugbi)
Finalistes:Ferran Torreblanca, Lucas Sánchez, Max Gaspà (bàsquet), Marta Roig (CrossFit), Guillem Lozano i Luca de Palma (judo), Ivet Morral (natació artística), Guillem Bardina (rugbi) i Arlet Serracanta i Núria Serracanta (waterpolo)
MILLOR ESPORTISTA DE FORMACIÓ (fins a 16 anys)
1a Ona Graells (hoquei patins)
2a Anna Recuenco (atletisme)
3a Aina Morral (natació artística)
Finalistes:Eduard López, Hugo Gallardo (atletisme), Arnau Llobet (bàsquet), Adrià Lou, Àneu Isern, Ariadna Lavilla, Arnau Cobos, Jana Ruiz, Laia Verdaguer, Martí Escriu, Urgell Isern (futbol sala), Aleix Álvarez, Clàudia Carretero, Jaume Cussà, Joan Terència, Leo Díaz, Martí Santasusana, Rai Maccio (gimnàstica artística), Bruna Rafat, Carlos Llamas (judo), Joan Perramon (natació), Farners Espinalt, Lucía Peralta (natació artística), Iuliana Nicole Barlean (voleibol), Alícia Puigdellívol (waterpolo)
PREMI BAGES (Trofeu Manel Estiarte)
David Palmada ‘Pelut’ (escalada)
ESPORTISTA VETERÀ O MÀSTER
Sebastià Catllà (triató hivernal)
CATEGORIA ESCOLAR (Premi Andreu Vivó)
Institut Lacetània (Projecte Herois-Cruyff Court)
MILLOR ESPORTISTA SPECIAL OLYMPIC
Equip Baxi-Ampans de l’AE La Salle (bàsquet)
PREMI AL PATROCINI
Baxi (bàsquet)
MILLOR EQUIP ABSOLUT (Premi Vicenç Comas)
Centre d’Esports Manresa (futbol)
MILLOR CLUB (Premi AE La Salle)
Club Egiba (gimnàstica artística)
MILLOR ENTRENADOR (Premi Josep Maria Montfort)
Xavier Casimiro (gimnàstica artística)
MILLOR DIRECTIU
Jaume Torreguitart (bàsquet)
PREMI JOSEP MARIA PINTÓ (dedicació especial)
Òscar Muncunill (waterpolo)
PREMI CAMPIONS (equips de base amb resultats a escala nacional i estatal)
Equip aleví del CNManresa (natació artística)
MILLOR JUTGE ESPORTIU O ÀRBITRE
Anna Garcia Ribas (natació i waterpolo)
PREMI ESPECIAL DEL JURAT (Premi Josep Vila i Valldaura)
Penya Ciclista Bonavista (ciclisme)
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