ELS 30 ELEGITS
Nominats a la Pilota d’Or 2026: Pedri i Raphinha es queden fora d’una llista amb sis campions del món
Cubarsí, Lamine i Rodri són els únics representants blaugrana entre els 30 candidats al trofeu masculí
Aitana Bonmatí, després d’un any marcat per la seva fractura de peroné, es queda fora després de tres trofeus consecutius
Sergio R. Viñas
Pedri i Raphinha s’han quedat fora de la llista de 30 nominats a la Pilota d’Or 2026 que es lliurarà el dilluns 26 d’octubre a Londres. Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri Hernández són els únics representants blaugrana en la selecció final al trofeu, a més de Ferran Torres. En total, hi ha sis campions del món amb Espanya nominats: els quatre ja esmentats, Marc Cucurella i Fabián Ruiz.
L’absència dels dos blaugranes és molt cridanera i se suma a les de David Raya després de la seva extraordinària temporada amb l’Arsenal, Enzo Fernández, Mikel Oyarzabal, Désire Doué o Bukayo Saka. Sí que hi troben el seu espai Sadio Mané i Julián Quiñones, malgrat jugar a l’Aràbia Saudita. També, és clar, hi està inclòs Lionel Messi després d’un Mundial històric. No pas Cristiano Ronaldo.
Els 30 nominats a la Pilota d’Or
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (FC Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern)
- Kvicha Kvarastskhelia (PSG)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri Hernández (Manchester City/FC Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (FC Barcelona/PSG)
- Dayot Upamecano (Bayern)
- Vinícius Junior (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
La representació del Barça és tan sorprenentment baixa que fins i tot està per sota del Real Madrid, que aporta Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham i el recentment fitxat Marc Cucurella. L’equip més representat és el PSG, que aporta 10 futbolistes. Bàsicament, tots els seus titulars de l’any passat llevat de Safonov i Doué, a més de Ferran.
Millor jugadora
La gran notícia en la llista de nominades és l’absència d’Aitana Bonmatí, guanyadora del trofeu els tres últims anys. Les lesions només li van permetre jugar 22 partits la temporada passada, insuficient per aspirar a revalidar el seu tron. Hi ha sis jugadores del Barça entre les 30 seleccionades (Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor i Claudia Pina) , a més de les actuals futbolistes del London City Mapi León i Alexia Putellas, gran favorita a la victòria. També són sis les futbolistes espanyoles, les ja esmentades i Mariona Caldentey. Del Real Madrid, l’única representant (a mitges) és Caroline Weir, ara a l’OL Lyonnes.
Les 30 nominades
- Selma Bacha (OL Lyonnes)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Klara Bühl (Bayern)
- Esmee Brugts (FC Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Tenwa Chawinga (Kansas City Current)
- Cata Coll (FC Barcelona)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (FC Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern)
- Yuri Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (FC Barcelona/London City)
- Lorena (Kansas City Current)
- Melvin Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukobo (North Carolina/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (FC Barcelona)
- Claudia Pina (FC Barcelona)
- Alexia Putellas (FC Barcelona/London City)
- Wendie Renard (OL Lyonnes)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern)
- Caroline Weir (Real Madrid/OL Lyonnes)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Joves
Doble representació blaugrana i espanyola en les candidatures a millor jugador jove. Pau Cubarsí, Clara Serrajordi i els guanyadors de l’any passat, Lamine Yamal, Vicky López, aspiren a aquest reconeixement, al qual també opten dos fitxatges flamants del Real Madrid: Yan Diomande i Felicia Schröder.
- Millor jugador jove: Kerim Alajbegović (Salzburgo/Juventus), Ayyoub Bouaddi (City/Lille), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Yan Diomande (Leipzig/Real Madrid), Lennart Karl (Bayern), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (FC Barcelona), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Leverkusen) i Warren Zaïre-Emery (PSG).
- Millor jugadora jove: Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (FC Barcelona), Felicia Schröder (Häcken/Real Madrid), Clara Serrajordi (FC Barcelona) i Lily Yohannes (OL Lyonnes).
Porters
Els tres porters que van guanyar el Mundial amb Espanya (Simón, Raya i Joan Garcia) apareixen entre els 10 candidats a millor porter del món, un ple inaudit en una llista que troba lloc per al modest i viral Vozinha. En dones, Cata Coll torna a tenir el seu espai en aquesta categoria. Hannah Hampton defensa la seva corona, cosa que no podrà fer Gianluigi Donnarumma, que no ha estat nominat.
- Millor porter: Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simón (Athletic) i Vozinha (Chaves/Colo Colo).
- Millor portera: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (FC Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena da Silva (Kansas City), Ayaka Yamashita (Chelsea).
Entrenadors
En l’apartat d’entrenador, el domini del futbol espanyol és absolutament aclaparador. En futbol masculí, només Vincent Kompany es cola en una llista copada per Espanya: Luis de la Fuente, Luis Enrique Martínez, Mikel Arteta i Unai Emery. És a dir, no hi ha lloc per a Hansi Flick. En femení, Pere Romeu i Jonatan Giráldez aspiren al reconeixement. Luis Enrique i Sarina Wiegman van ser els guanyadors fa un any.
- Millor entrenador masculí: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Espanya), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern) i Luis Enrique Martínez (PSG).
- Millor entrenador femení: Jonatan Giráldez (OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japon), Pere Romeu (FC Barcelona) i Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).
Equips
El Barça, impulsat per la Champions, troba lògicament espai entre els millors equips femenins del curs, però no els homes de Hansi Flick. Qui es queda amb el lloc que podria ser per als blaugrana és el Bodø/Glimt noruec després de la sorprenent Champions que va completar. No hi ha lloc per al Real Madrid, com era més que previsible. El PSG masculí i l’Arsenal femení van ser els guanyadors el 2025.
- Millor equip masculí: Arsenal, Bayern, Bodø/Glimt, Flamengo i PSG.
- Millor equip femení: FC Barcelona, Bayern, Club América, Manchester City i OL Lyonnes.
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