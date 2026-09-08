Ciclisme de muntanya
La Selènika continua pedalant de la mà de la Penya Ciclista Navarcles
La popular prova ciclista bagenca arriba a la 38a edició apostant per plantejar fins a tres recorreguts en diverses modalitats amb l'objectiu d'obrir-se a nous perfils de participants
Regió7
Arriba el mes de setembre, i els aficionats del ciclisme de muntanya de la regió central ja es preparen, un any més, per afrontar el repte de la Selènika. La popular prova ciclista arribarà el dia 27 d'aquest mes a la 38a edició gràcies a la tasca i implicació de la Penya Ciclista Navarcles, que des de fa gairebé quatre dècades i amb el suport del consistori local, s'encarrega de l'organització d'una prova que amb els anys s'ha convertit en molt més que una simple cursa per corriols del Bages.
38 anys que han vist evolucionar sobre manera la realitat que envolta el ciclisme de muntanya, i que n'ha requerit una evolució gairebé constant. En aquest sentit, arriba una de les grans novetats que presenta l'edició d'enguany de la prova, que aposta per tres propostes diferents i pensades específicament per afrontar amb bicicletes de muntanya convencionals, elèctriques o amb una de gravel.
La més assequible serà La Curta, un circuit de 41,7 quilòmetres i 725 metres de desnivell positiu que l'organització obre a tots els participants, tant els que la volen fer amb bicicleta de muntanya, com gravel o bicicleta elèctrica. La més mítica serà La Clàssica, de 84,1 quilòmetres i 1.713 mestres de desnivell positiu que es recomana fer amb MTB i també amb e-bike.
La novetat d'enguany serà la inclusió també del circuit l'Espai Gravel, que comptarà amb un traçat de 84,5 quilòmetres i 1.542 metres de desnivell positiu que s'ha dissenyat específicament perquè l'afrontin ciclistes amb aquesta geometria. Una diversificació que permet a la Penya Ciclista Navarcles mantenir l'essència de la Selènika mentre s'adapta a les noves tendències del ciclisme d'aventura actual.
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»