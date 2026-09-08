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Ciclisme de muntanya

La Selènika continua pedalant de la mà de la Penya Ciclista Navarcles

La popular prova ciclista bagenca arriba a la 38a edició apostant per plantejar fins a tres recorreguts en diverses modalitats amb l'objectiu d'obrir-se a nous perfils de participants

La Selènika aposta enguany per adaptar un traçat a les bicicletes de gravel

La Selènika aposta enguany per adaptar un traçat a les bicicletes de gravel / Arxiu particular

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Regió7

Navarcles

Arriba el mes de setembre, i els aficionats del ciclisme de muntanya de la regió central ja es preparen, un any més, per afrontar el repte de la Selènika. La popular prova ciclista arribarà el dia 27 d'aquest mes a la 38a edició gràcies a la tasca i implicació de la Penya Ciclista Navarcles, que des de fa gairebé quatre dècades i amb el suport del consistori local, s'encarrega de l'organització d'una prova que amb els anys s'ha convertit en molt més que una simple cursa per corriols del Bages.

38 anys que han vist evolucionar sobre manera la realitat que envolta el ciclisme de muntanya, i que n'ha requerit una evolució gairebé constant. En aquest sentit, arriba una de les grans novetats que presenta l'edició d'enguany de la prova, que aposta per tres propostes diferents i pensades específicament per afrontar amb bicicletes de muntanya convencionals, elèctriques o amb una de gravel.

La més assequible serà La Curta, un circuit de 41,7 quilòmetres i 725 metres de desnivell positiu que l'organització obre a tots els participants, tant els que la volen fer amb bicicleta de muntanya, com gravel o bicicleta elèctrica. La més mítica serà La Clàssica, de 84,1 quilòmetres i 1.713 mestres de desnivell positiu que es recomana fer amb MTB i també amb e-bike.

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La novetat d'enguany serà la inclusió també del circuit l'Espai Gravel, que comptarà amb un traçat de 84,5 quilòmetres i 1.542 metres de desnivell positiu que s'ha dissenyat específicament perquè l'afrontin ciclistes amb aquesta geometria. Una diversificació que permet a la Penya Ciclista Navarcles mantenir l'essència de la Selènika mentre s'adapta a les noves tendències del ciclisme d'aventura actual.

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