Futbol | Lliga de Campions
El Barça fa la quarta maneta del curs per arrencar a la Lliga de Campions (5-1)
Dos gols de Raphinha i el joc de Lamine lideren els blaugrana que comencen el partit sota una intensa pluja i l'acaben amb gol del debutant a casa Gabriel Jesus
El Barça ha arrencat la Champions al mateix ritme de la lliga. Si a la competició domèstica ja ha tancat tres partits amb maneta de gols, amb l’Elx, el Rayo i el València, aquest dimecres n'ha sumat una altra en el debut europeu davant d’un Feyenoord que no ha mostrat mala cara, sobretot a la segona meitat.
Raphinha ha inaugurat aviat el marcador, enmig d’una intensíssima pluja, en controlar a l’àrea i fer patinar damunt de la gespa dos rivals. El Barça dominava molt en els primers minuts i, tot i alguna aproximació visitant, Adeyemi ha fet el segon amb un gran tret des de fora de l’àrea. Joan Garcia, per la seva banda, evitava ensurts amb una gran parada sobre Moussa.
La represa ha arrencat com el partit. Raphinha ha enganxat una passada pel mig de Pedri per anotar el tercer. Llavors el Barça ha deixat de pressionar tant i els neerlandesos han anotat mitjançant el valencià Ferri, però la jugada havia arrencat en fora de joc.
En el tram final, Lamine vha pres el braçalet de capità i ha aprofitat que la barrera s'ha obert per fer el quart, de falta. Tot seguit, Steijn ha trobat premi a l’ofensiva visitant i ha guanyat l’esquena a Koundé per fer el de l’honor del Feyenoord. Però faltava completar la maneta i ha anat a càrrec de Gabriel Jesus, debutant a casa, en pentinar una centrada de Lamine.
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