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Gerard Riba, jugador de l'Igualada Rigat, és convocat amb la selecció catala per a la GoldenCat

El torneig, tant en categoria masculina, com femenina i júnior, tindrà lloc entre el 17 i el 20 de setembre a Cerdanyola del Vallès

Gerard Riba torna a Igualada i també jugarà amb la selecció catalana

Gerard Riba torna a Igualada i també jugarà amb la selecció catalana / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

El nou jugador de l'Igualada Rigat Gerard Riba, que la temporada vinent torna a casa després de la seva aventura italiana al Bassano, ha estat seleccionat pel combinat català que participarà, entre el proper 17 i 20 de setembre, en una nova edició de la GoldenCat. Es tracta d'un torneig internacional en les categories masculina, femenina i júnior que cada cop està adquirint més prestigi.

Riba segueix les passes de Marc Carol i Roger Bars, que van defensar el prestigi del club igualadí en el torneig la temporada passada. A part d'ell, l'equip masculí català hi ha convocat els porters Sergi Fernández (ex del Barça) i Martí Serra (Calafell) i els jugadors de camp Martí Casas i Sergi Aragonès (Barça), Toni Salvador i Xavier Aragonès (Noia), Marc Julià i Roc Pujades (Reus) i Jordi Badia (Lleida).

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En el campionat, Catalunya jugarà contra França el primer dia, i Angola i Portugal, el segon. Es crearà una classificació. El primer contra el quart i el segon contra el tercer jugaran les semifinals i la final serà el dia 20, a les 16.30 hores.

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